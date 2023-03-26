Украинец проиграл 90 тысяч гривен, поставив на ничью сборной в матче с Англией (фото, видео)

В сети опубликовали скриншот ставки на результат футбольного матча сборных Англии и Украины на "Уэмбли", которая в случае выигрыша принесла бы ее владельцу свыше 10 тысяч долларов.

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Болельщик футбольной сборной Украины не пожалел 90 тысяч гривен ради гипотетической победы своей команды, которую на поле "Уэмбли" в матче против Англии 26 марта вывел Руслан Ротань. Однако сине-желтые в итоге уступили англичанам. Команда "Трех львов" еще в первом тайме добилась комфортного счета 2:0 — забивали Гарри Кейн и Букайо Сака.

В сети опубликовали скриншот ставки, которая в случае выигрыша принесла бы ее владельцу свыше 10 тысяч долларов.

Ставка на ничью сборной Украины в матче против Англии

Украинец надеялся, что сборная сумеет добиться ничьей в матче против четвертьфиналиста Чемпионата мира в Катаре 2022. При коэффициенте 5.90 и ставке в 90 тысяч гривен выигрыш составил бы 531 тысячу, то есть более 10 тысяч долларов.

Гол Гарри Кейна в матче против Украины

Англия – Украина: статистика встреч

В своей истории сборная Украины провела девять матчей против команды Англии. В шести побеждали англичане, два матча завершились вничью и только в одном победа была за Украиной.

Произошло это историческое событие больше 10 лет тому назад в матче отбора на Чемпионат мира 2010. В Днепре команда, которой руководил тренер Алексей Михайличенко, минимально обыграла Англию. Единственный гол на счету Сергея Назаренко.

Матч отбора на Чемпионат мира 2010 между сборными Украины и Англии

26 марта Украина проиграла Англии на "Уэмбли". Украинская оборона не справилась с вингером "Арсенала" Букайо Сака, который стал героем матча.

Напомним, что 23 марта появилась информация о том, что у Короля футбола Пеле нашелся тайный ребенок. Некая Мария ду Сокорро Азеведу рассчитывает получить часть состояния легендарного футболиста, в том случае если тест ДНК подтвердит родство.