Українець програв 90 тисяч гривень, поставивши на нічию збірну у матчі з Англією (фото, відео)

У мережі опублікували скріншот ставки на результат футбольного матчу збірних Англії та України на "Вемблі", яка б у разі виграшу принесла її власнику понад 10 тисяч доларів.

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Уболівальник футбольної збірної України не пошкодував 90 тисяч гривень заради гіпотетичної перемоги своєї команди, яку на полі "Вемблі" у матчі проти Англії 26 березня вивів Руслан Ротань. Проте синьо-жовті у результаті поступилися англійцям. Команда "Трьох левів" ще в першому таймі досягла комфортного рахунку 2:0 — забивали Гаррі Кейн і Букайо Сака.

У мережі опублікували скріншот ставки, яка б у разі виграшу принесла її власнику понад 10 тисяч доларів.

Ставка на нічию збірної України у матчі проти Англії

Українець сподівався, що збірна зуміє добитися нічиєї у матчі проти чвертьфіналіста Чемпіонату світу в Катарі 2022. За коефіцієнта 5.90 та ставки у 90 тисяч гривень виграш становив би 531 тисячу, тобто понад 10 тисяч доларів.

Гол Гарі Кейна у матчі проти України

Англія – Україна: статистика зустрічей

У своїй історії збірна України провела дев'ять матчів проти Англії. У шістьох перемагали англійці, два матчі завершилися внічию і лише в одному перемога була за Україною.

Сталася ця історична подія понад 10 років тому у матчі відбору на Чемпіонат світу 2010. У Дніпрі команда, якою керував тренер Олексій Михайличенко, мінімально обіграла Англію. Єдиний гол на рахунку Сергія Назаренка.

Матч відбору на Чемпіонат світу 2010 між збірними України та Англії

26 березня Україна програла Англії на "Вемблі". Українська оборона не впоралася з вінгером "Арсеналу" Букайо Сака, який став героєм матчу.

Нагадаємо, що 23 березня з'явилася інформація про те, що у Короля футболу Пеле знайшлася таємна дитина. Якась Марія ду Сокорро Азеведу розраховує отримати частину стану легендарного футболіста, якщо тест ДНК підтвердить спорідненість.