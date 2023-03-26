Українець програв 90 тисяч гривень, поставивши на нічию збірну у матчі з Англією (фото, відео)
У мережі опублікували скріншот ставки на результат футбольного матчу збірних Англії та України на "Вемблі", яка б у разі виграшу принесла її власнику понад 10 тисяч доларів.
Уболівальник футбольної збірної України не пошкодував 90 тисяч гривень заради гіпотетичної перемоги своєї команди, яку на полі "Вемблі" у матчі проти Англії 26 березня вивів Руслан Ротань. Проте синьо-жовті у результаті поступилися англійцям. Команда "Трьох левів" ще в першому таймі досягла комфортного рахунку 2:0 — забивали Гаррі Кейн і Букайо Сака.
У мережі опублікували скріншот ставки, яка б у разі виграшу принесла її власнику понад 10 тисяч доларів.
Українець сподівався, що збірна зуміє добитися нічиєї у матчі проти чвертьфіналіста Чемпіонату світу в Катарі 2022. За коефіцієнта 5.90 та ставки у 90 тисяч гривень виграш становив би 531 тисячу, тобто понад 10 тисяч доларів.
Англія – Україна: статистика зустрічей
У своїй історії збірна України провела дев'ять матчів проти Англії. У шістьох перемагали англійці, два матчі завершилися внічию і лише в одному перемога була за Україною.
Сталася ця історична подія понад 10 років тому у матчі відбору на Чемпіонат світу 2010. У Дніпрі команда, якою керував тренер Олексій Михайличенко, мінімально обіграла Англію. Єдиний гол на рахунку Сергія Назаренка.
26 березня Україна програла Англії на "Вемблі". Українська оборона не впоралася з вінгером "Арсеналу" Букайо Сака, який став героєм матчу.
Нагадаємо, що 23 березня з'явилася інформація про те, що у Короля футболу Пеле знайшлася таємна дитина. Якась Марія ду Сокорро Азеведу розраховує отримати частину стану легендарного футболіста, якщо тест ДНК підтвердить спорідненість.