Украинский пограничник Александр Хижняк выиграл золото в боксерском турнире в Литве (фото)

По информации НОК, судьи единогласно присудили победу "полтавскому танку" после того, как он отправил своего соперника в нокдаун во втором раунде турнира.

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Лидер украинской сборной по боксу Александр Хижняк, чемпион мира и Европы 2017 года, победитель Европейских игр-2019, выиграл медаль на международном турнире класса "А" в Каунасе (Литва) по боксу. Об этом сообщается на официальной странице Facebook НОК Украины.

Отмечено, что украинский боксер, также известный по прозвищу "полтавский танк", победил представителя Казахстана Жанибека Картбаева в весовой категории до 80 кг.

Бой длился три раунда, украинский боксер отправив своего соперника в нокдаун уже в другом. Затем по единогласному решению судей победу присудили Хижняку.

Также в НОК сообщают, что помимо золота Хижняк получил титул лучшего боксера турнира.

По информации Комитета, чемпионами соревнований в своих весовых категориях стали: Айдер Абдураимов (57кг), Данило Заморило (63,5кг), Виктор Петров (67кг), Юрий Захареев (71кг), Александр Хижняк (80кг), Аркадий Карцан.

На официальной странице Госпогранслужбы также поздравили своего коллегу с победой.

Александр "полтавский танк" Хижняк

Напомним, летом 2021 Хижняк разбил японца в стартовом бою на Олимпиаде в Токио. В 1/8 финала Олимпиады Хижняк доминировал все три раунда у ринга против японского спортсмена Юито Муриваки.

В августе 2021 года Хижняк попал в финал Олимпиады, но был нокаутирован своим соперником бразильцем Эбертом Соузе в третьем раунде финального поединка в весовой категории до 75 кг. "Полтавский танк" принес серебро Украине.