Український прикордонник Олександр Хижняк виграв золото у боксерському турнірі у Литві (фото)

За інформацією НОК, судді одноголосно присудили перемогу "полтавському танку" після того, як він відправив свого суперника до нокдауну в другому раунді турніру.

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Лідер української збірної з боксу Олександр Хижняк, чемпіон світу та Європи 2017 року, переможець Європейських ігор-2019, вигравши медаль на міжнародному турнірі класу "А" у Каунасі (Литва) з боксу. Про це повідомляється на офіційній сторінці у Facebook НОК України.

Зазначено, що український боксер, який також відомий на прізвисько "полтавський танк", переміг представника Казахстану Жанібека Картбаєва у ваговій категорії до 80 кг.

Бій тривав три раунді, український боксер відправивши свого суперника до нокдауну вже в іншому. Потім за одноголосним рішенням суддів перемогу присудили Хижняку.

Також у НОК повідомляють, що окрім золота Хижняк отримав титул найкращого боксера турніру.

За інформацією Комітету, чемпіонами змагань у своїх вагових категоріях стали: Айдер Абдураїмов (57кг), Данило Заморило (63,5кг), Віктор Петров (67кг), Юрій Захареєв (71кг), Олександр Хижняк (80кг), Аркадій Карцан.

На офіційній сторінці Держприкордонслужби також привітали свого колегу із победою.

Олександр "полтавський танк" Хижняк

Нагадаємо, літом 2021 року Хіжняк розбив японця у стартовому бою на Олімпіаді в Токіо. У 1/8 фіналу Олімпіади Хіжняк домінував усі три раунди біля рингу проти японського спортсмена Юіто Мурівакі.

У серпні 2021 року Хижняк потрапив до фіналу Олімпіади, але був нокаутований своїм соперником бразильцем Ебертом Соузе у третьому раунді фінального поєдинку у ваговій категорії до 75 кг. "Полтавський танк" приніс срібло Україні.