Український прикордонник Олександр Хижняк виграв золото у боксерському турнірі у Литві (фото)

По информации НОК, судьи единогласно присудили победу "полтавскому танку " после того, как он отправил своего соперника в нокдаун во втором раунде турнира.

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Лідер української збірної з боксу Олександр Хижняк, чемпіон світу та Європи 2017 року, переможець Європейських ігор-2019, виграв медаль на міжнародному турнірі класу "А" у Каунасі (Литва) з боксу. Про це повідомляється на офіційній сторінці у Facebook НОК України.

Зазначено, що український боксер, який також відомий на прізвисько "полтавський танк", переміг представника Казахстану Жанібека Картбаєва у ваговій категорії до 80 кг.

Бій тривав три раунди, український боксер відправив свого суперника до нокдауну вже в другому. Потім за одноголосним рішенням суддів перемогу присудили Хижняку.

Також у НОК повідомляють, що окрім золота Хижняк отримав титул найкращого боксера турніру.

За інформацією Комітету, чемпіонами змагань у своїх вагових категоріях стали: Айдер Абдураїмов (57кг), Данило Заморило (63,5кг), Віктор Петров (67кг), Юрій Захареєв (71кг), Олександр Хижняк (80кг), Аркадій Карцан.

На офіційній сторінці Держприкордонслужби також привітали свого колегу із перемогою.

Олександр "полтавський танк" Хижняк

Нагадаємо, влітку 2021 Хіжняк розбив японця у стартовому бою на Олімпіаді в Токіо. В 1/8 фіналу Олімпіади Хіжняк домінував усі три раунди у рингу проти японського спортсмена Юіто Мурівакі.

У серпні 2021 року Хижняк потрапив у фінал Олімпіади, але був нокаутований своїм суперником бразильцем Ебертом Соузе у третьому раунді фінального поєдинку у ваговій категорії до 75 кг. "Полтавський танк" приніс срібло Україні.