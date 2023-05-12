"Стыд и позор": в Госдуме пригрозили спортсменам, которые осудят войну в Украине, – росСМИ

Депутат Терюшков заявил, что спортсмены из РФ обязательно должны поддерживать оккупационные действия их страны. В противном случае им грозит "билет в один конец".

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Спортсмены РФ не могут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Те, кто согласится на такие условия, рискуют стать предметом порицания и осуждения в своей стране. Кроме того, участники турниров не должны высказывать мнение против вторжения России в Украину. Об этом в интервью росСМИ заявил депутат Государственной думы Роман Терюшков.

Скандальный политик призвал спортсменов из России проявлять патриотизм и не игнорировать "трагические события в их стране".

"Участвовать на условиях нейтралитета спортсмены России нигде не будут. Тех спортсменов, кто будет замечен в безразличии к "СВО" и России, Родина не забудет никогда. Билет пусть покупают в один конец и ищут спонсора на совершенствование своего спортивного мастерства за пределами РФ. Есть главное право, сопряженное с обязанностями, – быть гражданином России. Если ты готов ради карьеры быть нейтральным, закрывать глаза на переживаемые тяготы и трагические события России, то радости от русского народа и аплодисментов не жди. Пропадешь в позоре и стыде", – сказал Терюшков.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о вероятном бойкоте Игр в Париже со стороны России. Кроме того, Федерация фехтования России отказалась участвовать в некоторых международных турнирах.

Напомним, что 31 марта Кабинет министров Украины принял решение, что украинские спортсмены не будут принимать участие в турнирах, в которых будут соревноваться атлеты из России или Беларуси.

А 28 марта состоялся исполком МОК, на котором комитет окончательно не определился с допуском атлетов из России и Беларуси в Олимпиаду, но рекомендовал федерациям при определенных условиях предоставить им допуск.