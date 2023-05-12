"Сором і ганьба": у Держдумі пригрозили спортсменам, які засудять війну в Україні, – росСМИ

Депутат Терюшков заявив, що спортсмени з РФ обов'язково мають підтримувати окупаційні дії їхньої країни. В іншому випадку їм загрожує "квиток в один кінець".

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Спортсмени РФ не можуть виступати на міжнародних змаганнях під нейтральним прапором. Ті, хто погодиться на такі умови, ризикують стати предметом засудження у своїй країні. Крім того, учасники турнірів не повинні висловлювати думку проти вторгнення Росії до України. Про це в інтерв'ю РосЗМІ заявив депутат Державної думи Роман Терюшков.

Скандальний політик закликав спортсменів із Росії виявляти патріотизм і не ігнорувати "трагічні події у їхній країні".

"Тримати участь на умовах нейтралітету спортсмени Росії ніде не будуть. Тих спортсменів, хто буде помічений у байдужості до "СВО" та Росії, Батьківщина не забуде ніколи. Квиток нехай купують в один кінець і шукають спонсора на вдосконалення своєї спортивної майстерності за межами РФ. Є головне право, пов'язане з обов'язками, – бути громадянином Росії. Якщо ти готовий заради кар'єри бути нейтральним, заплющувати очі на пережиті тяготи та трагічні події Росії, то радості від російського народу та оплесків не чекай. Пропадеш у ганьбі та соромі", – сказав Терюшков .

Президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков заявив про ймовірний бойкот Ігор у Парижі з боку Росії. Крім того, Федерація фехтування Росії відмовилася брати участь у деяких міжнародних турнірах.

Нагадаємо, що 31 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення, що українські спортсмени не братимуть участі в турнірах, у яких змагатимуться атлети з Росії чи Білорусі.

А 28 березня відбувся виконком МОК, на якому комітет остаточно не визначився з допуском атлетів з Росії та Білорусі до Олімпіади, але рекомендував федераціям за певних умов надати їм допуск.