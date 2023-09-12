Люди в черном возвращаются: россиянам разрешили судить международные футбольные матчи

Последний раз бригада арбитров из России обслуживала матч под эгидой УЕФА 24 февраля 2022 года — это была игра 1/16 финала Лиги Европы между "Наполи" и "Барселоной".

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Россия постепенно возвращается в международный футбол. Так, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил российских арбитров на официальный матч женской Лиги наций в Лиге "С" между Арменией и Казахстаном.

Известно, что российскую бригаду возглавит Вера Опейкина. Ее помощницами в поле будут Екатерина Курочкина и Елена Собчук. Четвертым арбитром УЕФА назначил Надежду Горинову. Вся бригада судей — гражданки РФ. Поединок между женскими сборными Армении и Казахстана состоится 26 сентября.

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Последний раз бригада арбитров из России обслуживала матч под эгидой УЕФА 24 февраля 2022 года — это была игра 1/16 финала Лиги Европы между "Наполи" и "Барселоной". Главным арбитром той встречи был россиянин Сергей Карасев. Его же в июле 2023 года пригласили на собрание судей под эгидой УЕФА.

После этого Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российским сборным и клубам запрещено участвовать в соревнованиях на неопределенный срок из-за полномасштабного вторжения Москвы в Украину. Российским арбитрам также запретили судить международные матчи.

С тех пор российская сборная играет только товарищеские матчи. Россияне успели сыграть с Кыргызстаном (2:1), Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0) в 2022 году, а также с национальными командами Ирана (1:1), Ирака (2:0) и Египта (1:1) в этом году.

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По данным Министерства молодежи и спорта Украины, против России и Беларуси, которая поддерживает вторжение РФ в Украину, ввели уже 125 спортивных санкций.

Напомним, что на Олимпийских играх в 2024 году российским и белорусским спортсменам запретили выступать под флагами своих стран. Также напомним, что в Чехии во время матча низшего дивизиона чемпионата Чехии между командами "Горомержице" и "Велке Пршилепи" возник скандал. Тренер команды гостей Ян Котвас оскорбил 22-летнего футболиста из Украины Марьяна Федишина.