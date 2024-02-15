1/8 Лиги Европы: гол Эгиналдо спас "Шахтера" от поражения от Марселя 2:2 (видео)

На скользком газоне в немецком Гамбурге "горнякам" пришлось дважды отыгрываться. Вначале — благодаря голу защитника Николая Матвиенко после розыгрыша штрафного. Ошибся автор голевой передачи Жонатан Клосс, не сумевший выбить мяч.

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В первом официальном матче 2024 года "Шахтер" принимал на условной домашней арене гамбургского "Фолькспаркштадиона" марсельский "Олимпик" и добился ничьей 2:2.

Шахтер – Марсель 2-2

Сложностей добавила погода, на мокром поле футболистам было непросто показывать все, на что они способны. Первый тайм изобиловал ошибками, нарушениями правил — опасных эпизодов у ворот обеих команд было немного.

В одном из таких "горнякам" даже удалось забить, но мяч не был засчитан. Бразильский Вингер Эгиналдо занес мяч в пустые ворота после ошибок защиты "провансальцев", но немногим ранее бельгийский рефери Єрик Ламбрехтс зафиксировал нарушение правил против Зубкова.

В еще одном эпизоде тот же Эгиналдо пробивал с линии штрафной после скидки Ефима Конопли, но мяч прошел над перекладиной.

У Марселя в первом тайме стоит отметить опасный удар с участием Пьера-Эмерика Обамеянга, который заблокировала защита.

Один из лучших игроков "Олимпика" марокканец Аззедин Унаи

Во втором тайме "Олимпик" вышел вперед на 64-й минуте. Жонатан Клосс воспользовался ошибками обороны, прошел по правому флангу и отдал на упомянутого форварда сборной Габона Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Горняки" отыгрались через четыре минуты, после розыгрыша штрафного автор результативной передачи Жонатан Клосс не сумел выбить мяч, который отлетел к Николаю Матвиенко. Защитник "Шахтера" точно пробил в угол ворот Пау Лопеса.

В концовке встречи "Олимпик" вышел вперед. Дублем отличился габонец Обамеянг.

Но практически уже в следующей атаке Эгиналдо после диагонали от Александра Зубкова счет сравнял.

Напомним, что в сезоне 2008/09 "Шахтер" прошел "Олимпик" Марсель в 1/4 Кубка УЕФА и в конечном итоге стал победителем турнира.

Также сообщалось, что 15 января израильского футболиста задержали в Турции. Празднуя гол во время матча турецкой Суперлиги полузащитник сборной Израиля Сагив Йехезкель напомнил о заложниках, находящихся в плену боевиков ХАМАС.