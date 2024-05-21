Ферстаппен удержал Норриса в гонке Формулы 1: обзор гран-при Эмилии-Романьи (фото, видео)

Макс Ферстаппен победил в гран-при Формулы 1 на севере Италии. В Имоле он до последнего круга боролся с гонщиком McLaren Ландо Норрисом, который финишировал вторым.

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Нидерландец Макс Ферстаппен выиграл гонку Формулы 1 – гран-при Эмилии-Романьи. Он опередил финишировавшего вторым Ландо Норриса на 0,7 секунды. Гонщик Ferrari Шарль Леклер не смог удержать их темп и пересек финишную черту третьим.

Домой — в Европу!

После предыдущего гран-при Майами в стане Формулы 1 царили кардинально разноплановые настроения. Ландо Норрис на базе McLaren в Уокинге заявил, что они будут бороться за победы в этом году и за титул в следующем году.

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В то же время Джордж Расселл утверждал, что Mercedes пока не видать побед, а Ferrari опять пугали соперников новинками и обещали подобраться еще ближе. На рынке пилотов продолжали убывать свободные места. Из стана Williams пришло сообщение о том, что Алекс Албон продлил свой контракт с командой на несколько лет. Открытых вакансий на следующий год осталось десять.

Побродив по свету, Формула 1 наконец-то прибыла в Европу.

Хэмилтон и Ферстаппен во время практики в Имоле Фото: Getty Images

Гран-при Эмилии-Романьи – это не что иное, как гонка в легендарной Имоле на автодроме имени Энцо и Дино Феррари. Трасса находится в самом городе. На ней есть и медленные повороты, и быстрые. В прошлом году эту гонку отменили из-за наводнения на севере Италии. Именно в Имоле 30 лет назад погиб Айртон Сенна, а днем ранее — Роланд Ратценбергер. Почтение памяти этих гонщиков – главная тема всего уик-энда.

Пьер Гасли в шлеме цветов трехкратного чемпиона мира Фото: Getty Images

Себастьян Феттель организовал забег по трассе в память о них, а также проехал по трассе за несколько часов до старта гонки на болиде McLaren MP4/8. Именно на этой машине провел свой последний полный сезон в Формуле 1 в 1993 году бразильский Волшебник.

Гонщики в Имоле возле памятника Айртону Сенне Фото: Getty Images

Себастьян Феттель за рулем McLaren Айртона Сенны

Восьмой поул подряд: квалификация гран-при Эмилии-Романьи 2024

Именно Айртону Сенне принадлежал рекорд, к которому смогли вплотную подобраться Хэмильтон, Шумахер и Прост, но не смогли сравняться – восемь поул-позиций подряд. И именно в Имоле этот последний рекорд, который Сенна держал единолично, пал к колесам Макса Ферстаппена.

Макс Ферстаппен завоевал 8-й поул подряд Фото: Getty Images

Особенность трассы в Имоле — она узкая, и на ней сложно обгонять. Поэтому ценность результата в квалификации повышается в разы. В первом сегменте сенсационно остался Фернандо Алонсо, который утром разбил машину на практике. Болид успели восстановить, но хороший результат испанец показать не сумел.

Фернандо Алонсо квалифицировался на последнем ряду в Имоле Фото: Getty Images

Во втором сегменте остался его напарник Лэнс Стролл, который квалифицировался 13-м. Aston Martin полностью провалил такую важную квалификацию. Эстебан Окон смог показать лучших для себя в этом сезоне результат (12-й), снова обыграв своего напарника. В боксах Alpine даже начал назревать маленький скандал. Пьер Гасли стал в квалификации 15-м и прямо в прямом эфире обвинил команду в фаворитизме в отношении Окона. На 11-м месте квалифицировался Серхио Перес. Мексиканец проиграл Риккардо, впервые прорвавшемуся в финальный сегмент, всего 0,015 секунды, но они были решающими.

Серхио Пересу нужно задуматься над улучшением квалификаций Фото: Getty Images

В финале Даниэль стал девятым. Хороший результат для домашнего гран-при команды RB – два болида в третьем сегменте. Причем Юки Цунода (7-й) уже не просто ограничился выходом в финал, а боролся с Mercedes(!) и смог опередить Льюиса Хэмилтона (8-й).

Льюис Хэмилтон перед квалификацией в Имоле Фото: Getty Images

И даже осталось ощущение, что японец мог дотянуться до Расселла (6-й). Девять команд привезли в Имолу обновления на болиды. Все, кроме RB. А квалификационные результаты улучшили именно они. Парадокс.

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Трибуны в Италии ожидали от сильно обновленных болидов Ferrari поула, но Леклер и Сайнс заняли только второй ряд. И то, благодаря тому, что Оскар Пиастри был оштрафован на три позиции за сдерживание Магнуссена и опустился в финальном протоколе на пятое место.

Норрис летит к своему лучшему результату в квалификации в 2024 Фото: Getty Images

Это позволило триумфатору гран-при Майами Ландо Норрису оказаться на первом ряду рядом с Максом. Ферстаппен завоевал феноменальный восьмой поул подряд, сравнившись с легендарным бразильцем.

Стартовое поле гран-при Эмилии-Романьи 2024

0,7 секунды: гонка гран-при Эмилии-Романьи 2024

Если посмотреть на стартовые позиции гонщиков на гран-при Эмилии-Романьи и на их финишные позиции, то может показаться, что это был скучнейший гран-при. Однако интрига, которую подарил нам Ландо Норрис на последних кругах, сделала эту гонку захватывающей.

Aston Martin соперничает с RB или с Mercedes?

Фернандо Алонсо тем не менее после гонки заявил, что она была скучной. Стартовав в пит-лейн, его Aston Martin не горел желанием быть быстрым, зато после пит-стопа горел левый передний тормоз.

На болиде Алонсо горят тормоза в Имоле 2024

Огонь вскоре исчез, как и пропали шансы Фернандо на хороший результат. Он неутешительно увидел клетчатый флаг последним (19-й). Алонсо опустился в личном зачете на одно место, пропустив Хэмилтона. На его фоне Лэнс Стролл выглядел неплохо. Он сумел переломить ход своей гонки, совершил несколько хороших обгонов и заработал очки (9-й). В том числе Стролл смог обогнать на трассе Цуноду (10-й), но все еще отстает от Юки в личном зачете. Японец, благодаря своей отличной квалификации, уверенно проведенной гонке и провалу Алонсо, заработал для своей команды очередные очки. Гонщики Mercedes уверенно опередили и RB, и Aston Martin, и так же уверенно не составили конкуренции ни Ferrari, ни McLaren. Хэмильтон – 6-й, Расселл – 7-й.

Чьи обновления удались: Red Bull, Ferrari или McLaren

На гран-при Эмилии-Романьи продолжилась борьба Оскара Пиастрии Карлоса Сайнса. После гран-при Майами осталась недосказанность. И судьба дала шанс на следующей гонке решить, кто в данный момент сильнее. Оскар ехал за Карлосом, пытаясь его обогнать, но на узкой трассе сделать это было непросто. Все решилось во время пит-стопа, который помог австралийцу (4-й) выйти вперед и вполне уверенно оторваться. Однако до Леклера, который финишировал на подиуме и поднялся на вторую строчку в личном зачете, он дотянуться не сумел.

Болельщики в Имоле поддерживают Ferrari

После гонки Пиастри рассказывал, что у него был очень хороший старт, и, если бы не штраф, то кто знает, чем бы все закончилось. Но потеря трех позиций на старте для Оскара – это ничто по сравнению с тем, как испортил себе уик-энд Серхио Перес. На трассе, где стартовая позиция столь же важна, как в Монако, провал в квалификации отыграть без форс-мажоров очень трудно. Перес попробовал это сделать, стартовав на харде, в отличие от большинства на медиуме. Расчет, скорее всего, был на сэфети-кар, но Серхио чуть не вызвал его сам, вспахав гравий. В итоге мексиканец все-таки смог подняться до 8-го места. Однако видеть, как соперники на необгонной трассе проходят тебя один за другим, не очень приятно.

Серхио Перес вылетает за пределы трассы в Имоле 2024

И это на контрасте с напарником по Red Bull. C самого начала стало ясно, что нас ждет очередная победа Ферстаппена. Макс удержал лидерство на старте и стал отрываться от Ландо Норриса. После единственного пит-стопа о борьбе за победу уже не думали. Но только не Норрис! Британец делал все, что было в его силах, чтобы сократить отрыв. И отрыв стал сокращаться. По 0,2 секунды, по 0,3 секунды съедал расстояние британец. Времени было мало. На последнем круге он догнал Макса, сократив отрыв до 0,7 секунды. Ландо не успел обогнать Макса. По радио после финиша он говорил команде, как ему обидно не победить.

Норрису не хватило несколько кругов, чтобы обогнать Ферстаппена

Все-таки правду говорят, что первая победа дает крылья. А Максу Ферстаппену крылья дал Red Bull, чтобы он завоевал третью подряд победу в Имоле. Трехкратный чемпион мира одержал 59-ю победу, а другой трехкратный чемпион смотрел на это с небес.

Пятая победа Макса Ферстаппена в сезоне Формулы 1 2024

Следующий этап Формулы 1 пройдет уже через неделю на домашнем для Шарля Леклера гран-при – в Монако.

Результаты гонки. Гран-при Эмилии-Романьи 2024

Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda Ландо Норрис 4 McLaren Mercedes + 0.725 Шарль Леклер 16 Ferrari +7.916 Оскар Пиастри 81 McLaren Mercedes +14.132 Карлос Сайнс 55 Ferrari +22.325 Льюис Хэмилтон 44 Mercedes +35.104 Джордж Расселл 63 Mercedes +47.154 Серхио Перес 11 Red Bull Racing Honda +54.776 Лэнс Стролл 18 Aston Martin Mercedes +79.556 Юки Цунода 22 RB Honda +1 круг Нико Хюлкенберг 27 Haas Ferrari +1 круг Кевин Магнуссен 20 Haas Ferrari +1 круг Даниэль Риккардо 3 RB Honda +1 круг Эстебан Окон 31 Alpine Renault +1 круг Чжоу Гуанью 24 Sauber Ferrari +1 круг Пьер Гасли 10 Alpine Renault +1 круг Логан Сарджент 2 Williams Mercedes +1 круг Валттери Боттас 77 Sauber Ferrari +1 круг Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes +1 круг

Визуализированные отрывы в гонке на гран-при Эмилии-Романьи 2024

Личный зачет после 7 этапа, гран-при Эмилии-Романьи 2024

Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda – 161 pts Шарль Леклер 16 Ferrari – 113 pts Серхио Перес 11 Red Bull Racing Honda – 107 pts Ландо Норрис 4 McLaren Mercedes – 101 pts Карлос Сайнс 55 Ferrari – 93 pts Оскар Пиастри 81 McLaren Mercedes – 53 pts Джордж Расселл 63 Mercedes – 44 pts Льюис Хэмилтон 44 Mercedes – 35 pts Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes – 33 pts Юки Цунода 22 RB Honda – 15 pts Лэнс Стролл 18 Aston Martin Mercedes – 11 pt Оливер Беармен 38 Ferrari – 6 pts Нико Хюлкенберг 27 Haas Ferrari – 6 pts Даниэль Риккардо 3 RB Honda – 5 pts Эстебан Окон 31 Alpine Renault – 1 pt Кевин Магнуссен 20 Haas Ferrari – 1 pt

Кубок конструкторов после 7 этапа, гран-при Эмилии-Романьи 2024

Red Bull Racing Honda – 268 pts Ferrari – 212 pts McLaren Mercedes – 154 pts Mercedes – 79 pts Aston Martin Mercedes – 44 pts RB Honda – 20 pts Haas Ferrari – 7 pts Alpine Renault – 1 pt

Напомним, что в этом году Макс Ферстаппен одержал уже пять побед. Кроме него гонки выигрывали Карлос Сайнс на гран-при Австралии и Ландо Норрис на гран-при Майами.