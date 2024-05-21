Ферстаппен утримав Норріса в перегонах Формули 1: огляд гран-прі Емілії-Романьї (фото, відео)
Макс Ферстаппен переміг у гран-прі Формули 1 на півночі Італії. В Імолі він до останнього кола боровся з гонщиком McLaren Ландо Норрісом, який фінішував другим.
Нідерландець Макс Ферстаппен виграв гонку Формули 1 — гран-прі Емілії-Романьї. Він випередив Ландо Норріса, який фінішував другим, на 0,7 секунди. Гонщик Ferrari Шарль Леклер не зміг утримати їхній темп і перетнув фінішну лінію третім.
Додому — в Європу!
Після попереднього гран-прі Маямі у стані Формули 1 панували кардинально різнопланові настрої. Ландо Норріс на базі McLaren у Вокінгу заявив, що вони боротимуться за перемоги цього року та за титул наступного року.Важливо
Водночас Джордж Расселл стверджував, що Mercedes поки що не бачити перемог, а Ferrari знову лякали суперників новинками та обіцяли підібратися ще ближче. На ринку пілотів продовжували убувати вільні місця. Зі стану Williams прийшло повідомлення про те, що Алекс Албон продовжив свій контракт із командою на кілька років. Відкритих вакансій на наступний рік залишилося десять.
Побродивши світом, Формула 1 нарешті прибула до Європи.
Гран-прі Емілії-Романьї — це не що інше, як перегони в легендарній Імолі на автодромі імені Енцо і Діно Феррарі. Траса розташована в самому місті. На ній є і повільні повороти, і швидкі. Минулого року ці перегони скасували через повінь на півночі Італії. Саме в Імолі 30 років тому загинув Айртон Сенна, а днем раніше — Роланд Ратценбергер. Вшанування пам'яті цих гонщиків — головна тема всього вікенду.
Себастьян Феттель організував забіг трасою в пам'ять про них, а також проїхав трасою за кілька годин до старту перегонів на боліді McLaren MP4/8. Саме на цій машині провів свій останній повний сезон у Формулі 1 1993 року бразильський Чарівник.
Восьмий поул поспіль: кваліфікація гран-прі Емілії-Романьї 2024
Саме Айртону Сенні належав рекорд, до якого змогли впритул підібратися Хемільтон, Шумахер і Прост, але не змогли зрівнятися — вісім поул-позицій поспіль. І саме в Імолі цей останній рекорд, який Сенна тримав одноосібно, впав до коліс Макса Ферстаппена.
Особливість траси в Імолі — вона вузька, і на ній складно обганяти. Тому цінність результату в кваліфікації підвищується в рази. У першому сегменті сенсаційно залишився Фернандо Алонсо, який зранку розбив машину на практиці. Болід встигли відновити, але хороший результат іспанець показати не зумів.
У другому сегменті залишився його напарник Ленс Стролл, який кваліфікувався 13-м. Aston Martin повністю провалив таку важливу кваліфікацію. Естебан Окон зміг показати найкращих для себе в цьому сезоні результат (12-й), знову обігравши свого напарника. У боксах Alpine навіть почав назрівати маленький скандал. П'єр Гаслі став у кваліфікації 15-м і прямо в прямому ефірі звинуватив команду у фаворитизмі щодо Окона. На 11-му місці кваліфікувався Серхіо Перес. Мексиканець програв Ріккардо, який уперше прорвався до фінального сегменту, всього 0,015 секунди, але вони були вирішальними.
У фіналі Даніель став дев'ятим. Хороший результат для домашнього гран-прі команди RB — два боліди в третьому сегменті. Причому Юкі Цунода (7-й) уже не просто обмежився виходом у фінал, а боровся з Mercedes(!) і зміг випередити Льюїса Хемілтона (8-й).
І навіть залишилося відчуття, що японець міг дотягнутися до Расселла (6-й). Дев'ять команд привезли до Імоли оновлення на боліди. Усі, крім RB. А кваліфікаційні результати покращили саме вони. Парадокс.Важливо
Трибуни в Італії очікували від добряче оновлених болідів Ferrari поулу, але Леклер і Сайнс посіли лише другий ряд. І то, завдяки тому, що Оскар Піастрі був оштрафований на три позиції за стримування Магнуссена й опустився у фінальному протоколі на п'яте місце.
Це дало змогу тріумфатору гран-прі Маямі Ландо Норрісу опинитися на першому ряду поруч із Максом. Ферстаппен завоював феноменальний восьмий поул поспіль, зрівнявшись із легендарним бразильцем.
0,7 секунди: перегони гран-прі Емілії-Романьї 2024
Якщо подивитися на стартові позиції гонщиків на гран-прі Емілії-Романьї та на їхні фінішні позиції, то може здатися, що це був нудний гран-прі. Однак інтрига, яку подарував нам Ландо Норріс на останніх колах, зробила ці перегони захопливими.
Aston Martin змагається з RB чи з Mercedes?
Фернандо Алонсо проте після перегонів заявив, що вони були нудними. Стартувавши з піт-лейн, його Aston Martin не горів бажанням бути швидким, натомість після піт-стопу горіло ліве переднє гальмо.
Вогонь невдовзі зник, як і зникли шанси Фернандо на хороший результат. Він невтішно побачив картатий прапор останнім (19-й). Алонсо опустився в особистому заліку на одне місце, пропустивши Хемілтона. На його тлі Ленс Стролл виглядав непогано. Він зумів переломити хід своїх перегонів, здійснив кілька хороших обгонів і заробив очки (9-й). Зокрема Стролл зміг обігнати на трасі Цуноду (10-й), але все ще відстає від Юкі в особистому заліку. Японець, завдяки своїй відмінній кваліфікації, впевнено проведеній гонці та провалу Алонсо, заробив для своєї команди чергові очки. Гонщики Mercedes упевнено випередили і RB, і Aston Martin, і так само впевнено не склали конкуренції ні Ferrari, ні McLaren. Хемільтон — 6-й, Расселл — 7-й.
Чиї оновлення вдалися: Red Bull, Ferrari чи McLaren
На гран-прі Емілії-Романьї продовжилася боротьба Оскара Піастрії та Карлоса Сайнса. Після гран-прі Маямі залишилася недомовленість. І доля дала шанс на наступних перегонах вирішити, хто наразі сильніший. Оскар їхав за Карлосом, намагаючись його обігнати, але на вузькій трасі зробити це було непросто. Усе вирішилося під час піт-стопу, який допоміг австралійцю (4-й) вийти вперед і цілком упевнено відірватися. Однак до Леклера, який фінішував на подіумі та піднявся на другу сходинку в особистому заліку, він дотягнутися не зумів.
Після перегонів Піастрі розповідав, що в нього був дуже хороший старт, і, якби не штраф, то хто знає, чим би все закінчилося. Але втрата трьох позицій на старті для Оскара — це ніщо порівняно з тим, як зіпсував собі вікенд Серхіо Перес. На трасі, де стартова позиція настільки ж важлива, як у Монако, провал у кваліфікації відіграти без форс-мажорів дуже важко. Перес спробував це зробити, стартувавши на харді, на відміну від більшості на медіумі. Розрахунок, найімовірніше, був на сефеті-кар, але Серхіо ледь не викликав його сам, зоравши гравій. У підсумку мексиканець усе-таки зміг піднятися до 8-го місця. Однак бачити, як суперники на необгонній трасі проходять тебе один за одним, не дуже приємно.
І це на контрасті з напарником по Red Bull. Від самого початку стало ясно, що на нас чекає чергова перемога Ферстаппена. Макс утримав лідерство на старті та став відриватися від Ландо Норріса. Після єдиного піт-стопу про боротьбу за перемогу вже не думали. Але тільки не Норріс! Британець робив усе, що було в його силах, аби скоротити відрив. І відрив став скорочуватися. По 0,2 секунди, по 0,3 секунди з'їдав відстань британець. Часу було мало. На останньому колі він наздогнав Макса, скоротивши відрив до 0,7 секунди. Ландо не встиг обігнати Макса. По радіо після фінішу він говорив команді, як йому прикро не перемогти.
Все-таки правду кажуть, що перша перемога дає крила. А Максу Ферстаппену крила дав Red Bull, щоб він завоював третю поспіль перемогу в Імолі. Триразовий чемпіон світу здобув 59-ту перемогу, а інший триразовий чемпіон дивився на це з небес.
Наступний етап Формули 1 пройде вже за тиждень на домашньому для Шарля Леклера гран-прі — у Монако.
Результати перегонів. Гран-прі Емілії-Романьї 2024
- Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda
- Ландо Норріс 4 McLaren Mercedes + 0.725
- Шарль Леклер 16 Ferrari +7.916
- Оскар Піастрі 81 McLaren Mercedes +14.132
- Карлос Сайнс 55 Ferrari +22.325
- Льюїс Хемілтон 44 Mercedes +35.104
- Джордж Расселл 63 Mercedes +47.154
- Серхіо Перес 11 Red Bull Racing Honda +54.776
- Ленс Стролл 18 Aston Martin Mercedes +79.556
- Юкі Цунода 22 RB Honda +1 коло
- Ніко Хюлкенберг 27 Haas Ferrari +1 коло
- Кевін Магнуссен 20 Haas Ferrari +1 коло
- Даніель Ріккардо 3 RB Honda +1 коло
- Естебан Окон 31 Alpine Renault +1 коло
- Чжоу Гуанью 24 Sauber Ferrari +1 коло
- П'єр Гаслі 10 Alpine Renault +1 коло
- Логан Сарджент 2 Williams Mercedes +1 коло
- Валттері Боттас 77 Sauber Ferrari +1 коло
- Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes +1 коло
Особистий залік після 7 етапу, гран-прі Емілії-Романьї 2024
- Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda — 161 pts
- Шарль Леклер 16 Ferrari — 113 pts
- Серхіо Перес 11 Red Bull Racing Honda — 107 pts
- Ландо Норріс 4 McLaren Mercedes — 101 pts
- Карлос Сайнс 55 Ferrari — 93 pts
- Оскар Піастрі 81 McLaren Mercedes — 53 pts
- Джордж Расселл 63 Mercedes — 44 pts
- Льюїс Хемілтон 44 Mercedes — 35 pts
- Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes — 33 pts
- Юкі Цунода 22 RB Honda — 15 pts
- Ленс Стролл 18 Aston Martin Mercedes — 11 pts
- Олівер Беармен 38 Ferrari — 6 pts
- Ніко Хюлкенберг 27 Haas Ferrari — 6 pts
- Даніель Ріккардо 3 RB Honda — 5 pts
- Естебан Окон 31 Alpine Renault — 1 pt
- Кевін Магнуссен 20 Haas Ferrari — 1 pt
Кубок конструкторів після 7 етапу, гран-прі Емілії-Романьї 2024
- Red Bull Racing Honda — 268 pts
- Ferrari — 212 pts
- McLaren Mercedes — 154 pts
- Mercedes — 79 pts
- Aston Martin Mercedes — 44 pts
- RB Honda — 20 pts
- Haas Ferrari — 7 pts
- Alpine Renault — 1 pt
Нагадаємо, що цього року Макс Ферстаппен здобув уже п'ять перемог. Окрім нього перегони вигравали Карлос Сайнс на гран-прі Австралії та Ландо Норріс на гран-прі Маямі.