Ферстаппен утримав Норріса в перегонах Формули 1: огляд гран-прі Емілії-Романьї (фото, відео)

Макс Ферстаппен переміг у гран-прі Формули 1 на півночі Італії. В Імолі він до останнього кола боровся з гонщиком McLaren Ландо Норрісом, який фінішував другим.

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Нідерландець Макс Ферстаппен виграв гонку Формули 1 — гран-прі Емілії-Романьї. Він випередив Ландо Норріса, який фінішував другим, на 0,7 секунди. Гонщик Ferrari Шарль Леклер не зміг утримати їхній темп і перетнув фінішну лінію третім.

Додому — в Європу!

Після попереднього гран-прі Маямі у стані Формули 1 панували кардинально різнопланові настрої. Ландо Норріс на базі McLaren у Вокінгу заявив, що вони боротимуться за перемоги цього року та за титул наступного року.

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Водночас Джордж Расселл стверджував, що Mercedes поки що не бачити перемог, а Ferrari знову лякали суперників новинками та обіцяли підібратися ще ближче. На ринку пілотів продовжували убувати вільні місця. Зі стану Williams прийшло повідомлення про те, що Алекс Албон продовжив свій контракт із командою на кілька років. Відкритих вакансій на наступний рік залишилося десять.

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Хемілтон і Ферстаппен під час практики в Імолі Фото: Getty Images

Гран-прі Емілії-Романьї — це не що інше, як перегони в легендарній Імолі на автодромі імені Енцо і Діно Феррарі. Траса розташована в самому місті. На ній є і повільні повороти, і швидкі. Минулого року ці перегони скасували через повінь на півночі Італії. Саме в Імолі 30 років тому загинув Айртон Сенна, а днем раніше — Роланд Ратценбергер. Вшанування пам'яті цих гонщиків — головна тема всього вікенду.

П'єр Гаслі в шоломі кольорів триразового чемпіона світу Фото: Getty Images

Себастьян Феттель організував забіг трасою в пам'ять про них, а також проїхав трасою за кілька годин до старту перегонів на боліді McLaren MP4/8. Саме на цій машині провів свій останній повний сезон у Формулі 1 1993 року бразильський Чарівник.

Гонщики в Імолі біля пам'ятника Айртону Сенні Фото: Getty Images

Себастьян Феттель за кермом McLaren Айртона Сенни

Восьмий поул поспіль: кваліфікація гран-прі Емілії-Романьї 2024

Саме Айртону Сенні належав рекорд, до якого змогли впритул підібратися Хемільтон, Шумахер і Прост, але не змогли зрівнятися — вісім поул-позицій поспіль. І саме в Імолі цей останній рекорд, який Сенна тримав одноосібно, впав до коліс Макса Ферстаппена.

Макс Ферстаппен завоював 8-й поул поспіль Фото: Getty Images

Особливість траси в Імолі — вона вузька, і на ній складно обганяти. Тому цінність результату в кваліфікації підвищується в рази. У першому сегменті сенсаційно залишився Фернандо Алонсо, який зранку розбив машину на практиці. Болід встигли відновити, але хороший результат іспанець показати не зумів.

Фернандо Алонсо кваліфікувався на останньому ряду в Імолі Фото: Getty Images

У другому сегменті залишився його напарник Ленс Стролл, який кваліфікувався 13-м. Aston Martin повністю провалив таку важливу кваліфікацію. Естебан Окон зміг показати найкращих для себе в цьому сезоні результат (12-й), знову обігравши свого напарника. У боксах Alpine навіть почав назрівати маленький скандал. П'єр Гаслі став у кваліфікації 15-м і прямо в прямому ефірі звинуватив команду у фаворитизмі щодо Окона. На 11-му місці кваліфікувався Серхіо Перес. Мексиканець програв Ріккардо, який уперше прорвався до фінального сегменту, всього 0,015 секунди, але вони були вирішальними.

Серхіо Пересу потрібно замислитися над поліпшенням кваліфікацій Фото: Getty Images

У фіналі Даніель став дев'ятим. Хороший результат для домашнього гран-прі команди RB — два боліди в третьому сегменті. Причому Юкі Цунода (7-й) уже не просто обмежився виходом у фінал, а боровся з Mercedes(!) і зміг випередити Льюїса Хемілтона (8-й).

Льюїс Хемілтон перед кваліфікацією в Імолі Фото: Getty Images

І навіть залишилося відчуття, що японець міг дотягнутися до Расселла (6-й). Дев'ять команд привезли до Імоли оновлення на боліди. Усі, крім RB. А кваліфікаційні результати покращили саме вони. Парадокс.

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Трибуни в Італії очікували від добряче оновлених болідів Ferrari поулу, але Леклер і Сайнс посіли лише другий ряд. І то, завдяки тому, що Оскар Піастрі був оштрафований на три позиції за стримування Магнуссена й опустився у фінальному протоколі на п'яте місце.

Норріс летить до свого найкращого результату в кваліфікації у 2024 Фото: Getty Images

Це дало змогу тріумфатору гран-прі Маямі Ландо Норрісу опинитися на першому ряду поруч із Максом. Ферстаппен завоював феноменальний восьмий поул поспіль, зрівнявшись із легендарним бразильцем.

Стартове поле гран-прі Емілії-Романьї 2024

0,7 секунди: перегони гран-прі Емілії-Романьї 2024

Якщо подивитися на стартові позиції гонщиків на гран-прі Емілії-Романьї та на їхні фінішні позиції, то може здатися, що це був нудний гран-прі. Однак інтрига, яку подарував нам Ландо Норріс на останніх колах, зробила ці перегони захопливими.

Aston Martin змагається з RB чи з Mercedes?

Фернандо Алонсо проте після перегонів заявив, що вони були нудними. Стартувавши з піт-лейн, його Aston Martin не горів бажанням бути швидким, натомість після піт-стопу горіло ліве переднє гальмо.

На боліді Алонсо горять гальма в Імолі 2024

Вогонь невдовзі зник, як і зникли шанси Фернандо на хороший результат. Він невтішно побачив картатий прапор останнім (19-й). Алонсо опустився в особистому заліку на одне місце, пропустивши Хемілтона. На його тлі Ленс Стролл виглядав непогано. Він зумів переломити хід своїх перегонів, здійснив кілька хороших обгонів і заробив очки (9-й). Зокрема Стролл зміг обігнати на трасі Цуноду (10-й), але все ще відстає від Юкі в особистому заліку. Японець, завдяки своїй відмінній кваліфікації, впевнено проведеній гонці та провалу Алонсо, заробив для своєї команди чергові очки. Гонщики Mercedes упевнено випередили і RB, і Aston Martin, і так само впевнено не склали конкуренції ні Ferrari, ні McLaren. Хемільтон — 6-й, Расселл — 7-й.

Чиї оновлення вдалися: Red Bull, Ferrari чи McLaren

На гран-прі Емілії-Романьї продовжилася боротьба Оскара Піастрії та Карлоса Сайнса. Після гран-прі Маямі залишилася недомовленість. І доля дала шанс на наступних перегонах вирішити, хто наразі сильніший. Оскар їхав за Карлосом, намагаючись його обігнати, але на вузькій трасі зробити це було непросто. Усе вирішилося під час піт-стопу, який допоміг австралійцю (4-й) вийти вперед і цілком упевнено відірватися. Однак до Леклера, який фінішував на подіумі та піднявся на другу сходинку в особистому заліку, він дотягнутися не зумів.

Вболівальники в Імолі підтримують Ferrari

Після перегонів Піастрі розповідав, що в нього був дуже хороший старт, і, якби не штраф, то хто знає, чим би все закінчилося. Але втрата трьох позицій на старті для Оскара — це ніщо порівняно з тим, як зіпсував собі вікенд Серхіо Перес. На трасі, де стартова позиція настільки ж важлива, як у Монако, провал у кваліфікації відіграти без форс-мажорів дуже важко. Перес спробував це зробити, стартувавши на харді, на відміну від більшості на медіумі. Розрахунок, найімовірніше, був на сефеті-кар, але Серхіо ледь не викликав його сам, зоравши гравій. У підсумку мексиканець усе-таки зміг піднятися до 8-го місця. Однак бачити, як суперники на необгонній трасі проходять тебе один за одним, не дуже приємно.

Серхіо Перес вилітає за межі траси в Імолі 2024

І це на контрасті з напарником по Red Bull. Від самого початку стало ясно, що на нас чекає чергова перемога Ферстаппена. Макс утримав лідерство на старті та став відриватися від Ландо Норріса. Після єдиного піт-стопу про боротьбу за перемогу вже не думали. Але тільки не Норріс! Британець робив усе, що було в його силах, аби скоротити відрив. І відрив став скорочуватися. По 0,2 секунди, по 0,3 секунди з'їдав відстань британець. Часу було мало. На останньому колі він наздогнав Макса, скоротивши відрив до 0,7 секунди. Ландо не встиг обігнати Макса. По радіо після фінішу він говорив команді, як йому прикро не перемогти.

Норрісу не вистачило кілька кіл, щоб обігнати Ферстаппена

Все-таки правду кажуть, що перша перемога дає крила. А Максу Ферстаппену крила дав Red Bull, щоб він завоював третю поспіль перемогу в Імолі. Триразовий чемпіон світу здобув 59-ту перемогу, а інший триразовий чемпіон дивився на це з небес.

П'ята перемога Макса Ферстаппена в сезоні Формули 1 2024 року

Наступний етап Формули 1 пройде вже за тиждень на домашньому для Шарля Леклера гран-прі — у Монако.

Результати перегонів. Гран-прі Емілії-Романьї 2024

Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda Ландо Норріс 4 McLaren Mercedes + 0.725 Шарль Леклер 16 Ferrari +7.916 Оскар Піастрі 81 McLaren Mercedes +14.132 Карлос Сайнс 55 Ferrari +22.325 Льюїс Хемілтон 44 Mercedes +35.104 Джордж Расселл 63 Mercedes +47.154 Серхіо Перес 11 Red Bull Racing Honda +54.776 Ленс Стролл 18 Aston Martin Mercedes +79.556 Юкі Цунода 22 RB Honda +1 коло Ніко Хюлкенберг 27 Haas Ferrari +1 коло Кевін Магнуссен 20 Haas Ferrari +1 коло Даніель Ріккардо 3 RB Honda +1 коло Естебан Окон 31 Alpine Renault +1 коло Чжоу Гуанью 24 Sauber Ferrari +1 коло П'єр Гаслі 10 Alpine Renault +1 коло Логан Сарджент 2 Williams Mercedes +1 коло Валттері Боттас 77 Sauber Ferrari +1 коло Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes +1 коло

Візуалізовані відриви в перегонах на гран-прі Емілії-Романьї 2024

Особистий залік після 7 етапу, гран-прі Емілії-Романьї 2024

Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda — 161 pts Шарль Леклер 16 Ferrari — 113 pts Серхіо Перес 11 Red Bull Racing Honda — 107 pts Ландо Норріс 4 McLaren Mercedes — 101 pts Карлос Сайнс 55 Ferrari — 93 pts Оскар Піастрі 81 McLaren Mercedes — 53 pts Джордж Расселл 63 Mercedes — 44 pts Льюїс Хемілтон 44 Mercedes — 35 pts Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes — 33 pts Юкі Цунода 22 RB Honda — 15 pts Ленс Стролл 18 Aston Martin Mercedes — 11 pts Олівер Беармен 38 Ferrari — 6 pts Ніко Хюлкенберг 27 Haas Ferrari — 6 pts Даніель Ріккардо 3 RB Honda — 5 pts Естебан Окон 31 Alpine Renault — 1 pt Кевін Магнуссен 20 Haas Ferrari — 1 pt

Кубок конструкторів після 7 етапу, гран-прі Емілії-Романьї 2024

Red Bull Racing Honda — 268 pts Ferrari — 212 pts McLaren Mercedes — 154 pts Mercedes — 79 pts Aston Martin Mercedes — 44 pts RB Honda — 20 pts Haas Ferrari — 7 pts Alpine Renault — 1 pt

Нагадаємо, що цього року Макс Ферстаппен здобув уже п'ять перемог. Окрім нього перегони вигравали Карлос Сайнс на гран-прі Австралії та Ландо Норріс на гран-прі Маямі.