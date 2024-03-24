Пілоти Ferrari здобули переможний дубль на 3-му етапі Формули 1: огляд гран-прі Австралії 2024 (фото, відео)

Карлос Сайнс виграв гран-прі Австралії. Це третя перемога іспанця у Формулі 1. За дві секунди від нього фінішував його партнер по команді Шарль Леклер.

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У Мельбурні Карлос Сайнс здобув впевнену перемогу після сходження на початку перегонів лідера чемпіонату Макса Ферстаппена. Його напарник по Ferrari Шарль Леклер зміг тактично переграти Ландо Норріса та забезпечив команді дубль. Ландо Норріс фінішував третім.

Формула 1 перебралася до теплої Австралії, де зараз початок осені. Альберт-парк — міська траса, яка схожа за характеристиками на трек у Саудівській Аравії зі швидкісними поворотами. В інший час ця вулична траса — просто дорога громадського користування навколо озера в Мельбурні.

Шість команд привезли до Австралії новинки, в основному злегка модернізовані крила. Red Bull оновлення не привезли, але розклад сил від цього не змінився. Більшість аналітиків сходяться на думці, що чемпіонат зараз схожий на перегони у двох лігах. У першій бере участь Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes і Aston Martin, у другій змагаються інші п'ять команд. Для того щоб команди з другої ліги заробили очки, має відбутися "ефект Стролла", коментували експерти, натякаючи на минулі перегони Ленса, які той закінчив у стіні.

Макс Ферстаппен на кваліфікації гран-прі Австралії 2024 року Фото: Getty Images

Уся надія на Ferrari. Кваліфікація гран-прі Австралії 2024

У бій за перший сегмент кваліфікації кинулися лише 19 болідів. Логан Сарджент змушений був підкоритися рішенню команди та віддати свій болід напарнику, який у п'ятницю на практиці розбив свою машину. На подив усього паддока, Williams не взяли з собою запасне шасі, і їм довелося за словами керівника "приймати важке рішення". Для того щоб це рішення було виправданим, на плечі Албона лягало завдання заробити очки.

Алекс Албон розбиває болід на практиці

У першому сегменті кваліфікації вибули Ріккардо, Гаслі, Чжоу та Хюлькенберг.

У кожного з них були свої складнощі: у Джоу відвалилася частина переднього крила, Хюлькенбергу завадив на швидкому колі Перес, у Гаслі виникли проблеми з коробкою передач. Але найгірше довелося австралійцю Ріккардо, який виїхав за межі траси під час свого останнього швидкого кола, і його час анулювали. Поки що він "в суху" програє кваліфікацію напарнику, і над Даніелем можуть почати згущуватися хмари. Саме через погані результати торік команда вигнала Ніка де Вріза, і на його місце взяли Ріккардо. "Для мене сезон розпочнеться в Мельбурні", — говорив Даніель напередодні гран-прі. "Початок" вийшов навіть гіршим, ніж був до цього.

Решта 15 машин вклалися в 1 секунду за лідером і пройшли в наступний сегмент. Естебан Окон, який теж пройшов, сказав по радіо, що це як маленька перемога.

У другому сегменті кваліфікації вибули Магнуссен, Окон, Боттас, Албон і (сенсація!) Хемілтон. У семиразового чемпіона світу вісім поулів Австралії і такий провал. Із першої десятки його вибив Юкі Цунода, який другу кваліфікацію поспіль стрибає вище голови. Це перше вибування Mercedes із третього сегмента кваліфікації в цьому сезоні, і це шок для Льюїса, який може втратити інтерес до перегонів цього року. Він відстав від свого партнера всього на 0,059 секунди, але відстав. Хемілтон був явно засмучений після кваліфікації. У Mercedes говорили, що очікують важкий уїк-енд, що машина не справляється зі швидкісними поворотами, але, схоже, ніхто в команді не думав, що все буде настільки погано.

У фіналі все було не настільки драматично. Цунода випередив два Aston Martin і став восьмим. Расселл кваліфікувався сьомим, пропустивши вперед два McLaren. Норріс піднявся на третє місце, а Піастрі — на п'яте після штрафу, який отримав Перес.

Ландо Норріс піднявся на третє місце на стартовій решітці

Серхіо після штрафу став шостим, але порівняно з минулим роком (коли він стартував останнім) це хороший результат.

Перед кваліфікацією у експертів та суперників були очікування, що Ferrari зможе дати надію на боротьбу за поул. І червоні боліди виглядали дуже сильно. Але в підсумку Леклер став четвертим і поступився Сайнсу, який повернувся після операції та завоював перший ряд. Натомість на поулі все стабільно спокійно: 35-й поул у кар'єрі та третій поул цього року виборов чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен.

Стартова решітка гран-прі Австралії 2024 року

Тріумф Ferrari. Гонка гран-прі Австралії 2024

Стартові вогні згасли, і гонщики ринулися до першого повороту на чолі з лідером чемпіонату Максом Ферстаппеном.

Старт гран-прі Австралії 2024 Фото: Getty Images

Його напарник Серхіо Перес втратив свою шосту позицію на першому колі під натиском Джорджа Рассела. Здавалося, що перегони пройдуть за тим самим сценарієм, як у перших двох гран-прі. Але австралійські гоночні боги вирішили інакше. На другому колі з правого заднього колеса Ферстаппена з'являється легкий димок, і Сайнс одразу обганяє та виходить у лідери перегонів. На четвертому колі легкий димок на машині Макса перетворюється на пожежу — горять гальма. Нідерландець сходить.

Кінець перегонів для Red Bull Макса Ферстаппена

Red Bull, який залишився в строю, розчарував. Перес провів бляклу гонку, і не зміг нав'язати боротьбу не тільки гонщикам Ferrari, а й McLaren. Підсумкове п'яте місце не дало змоги мексиканцю утримати свою другу позицію в загальному заліку чемпіонату Формули 1.

Пілоти Mclaren показали відмінний результат у Мельбурні. Місцевий герой Оскар Піастрі тримав хороший темп, провів грамотні піт-стопи та фінішував на четвертому місці. Ландо Норріс затягнув із першим піт-стопом і після зміни шин виїхав на трасу за Леклером і Піастрі. Оскара попросили пропустити напарника, але відіграти цей стратегічний прорахунок і випередити Леклера вже не вдалося. Британець отримав на подіумі приз за третє місце, але залишилося відчуття, що могло бути ще краще.

Ландо Норріс і Карлос Сайнс після фінішу гран-прі Австралії Фото: Getty Images

Алекс Албон не виправдав покладених на нього у Williams надій і фінішував "першим за касою" — одинадцятим.

Натомість Haas провів хорошу гонку, заробивши подвійні очки, хоча новинки до Мельбурна вони не привозили. Магнуссен свій єдиний подіум у кар'єрі виборов саме в Австралії у далекому 2014 році, у його першій гонці за McLaren. А зараз фінішував десятим. Хюлькенберг став дев'ятим за рахунок вдалого піт-стопу під час віртуального сефеті-кара.

Sauber третю гонку поспіль зіткнувся із затримкою на піт-стопі. Тільки на відміну від попередніх гран-прі, проблеми торкнулися не одного боліда, а одразу двох. Гонщики команди безрадісно закінчили гонку на 14 та 15 місцях між двома Alpine (13 та 16 місця на фініші).

Юкі Цунода фінішував сьомим, заробив 6 очок і став лідером "чемпіонату №2". Дуже солідний результат у порівнянні з Ріккардо, який не зміг відіграти провалену кваліфікацію і став дванадцятим.

Юкі Цунода за кермом RB Honda Фото: Getty Images

Для Aston Martin гонка вийшла неоднозначною. Стролл провів рівну гонку і в підсумковому протоколі став шостим. Алонсо дуже грамотно здійснив свій піт-стоп під віртуальним сефеті-каром, відіграв час і боровся на трасі з Расселом до останнього кола. Джордж висів у нього на хвості, намагаючись обігнати. На останньому колі перед поворотом пілот Aston Martin натиснув на гальма раніше, ніж зазвичай, намагаючись скинути переслідувача, натиснув на газ, а потім знову вдарив по гальмах. Це змусило Рассела крутнути кермо вліво, спробувати зловити машину, повернувши кермо вправо, але було вже пізно. Болід неконтрольовано полетів у стіну.

Болід Джорджа Расселла після аварії на останньому колі Фото: Getty Images

За цей інцидент Фернандо Алонсо отримав після перегонів штраф 20 секунд і в підсумковому протоколі став восьмим.

Кінець перегонів для Mercedes Джорджа Расселла

Другий Mercedes Льюїса Хемілтона безславно зійшов на 17 колі через проблеми з двигуном. Mercedes віз з Австралії розчарування та нуль очок.

Нарешті настав день, коли Ferrari зробили все як треба. Перемога Сайнса, друге місце та найкраще коло Леклера дозволили команді впритул наблизитися до Red Bull у загальному заліку. Сайнс отримав шанс і скористався ним. Він настільки сильно провів перегони, що склалося враження, що цю перемогу він здобув би і без сходження Ферстаппена. Обігнавши Макса на другому колі, Карлос уже не втрачав лідируючу позицію до самого фінішу. Другу гонку Сайнс виглядає сильнішим за свого напарника. Але йому ще багато чого потрібно довести в цьому чемпіонаті. Це тільки третя перемога в кар'єрі іспанця у Формулі 1. Наступний етап Формули 1 гран-прі Японії пройде через два тижні.

Результати перегонів. Гран-прі Австралії 2024

Карлос Сайнс 55 Ferrari Шарль Леклер 16 Ferrari +2.366 Ландо Норріс 4 McLaren Mercedes +5.904 Оскар Піастрі 81 McLaren Mercedes +35.770 Серхіо Перес 11 Red Bull Racing Honda +56.309 Ленс Стролл 18 Aston Martin Mercedes +93.222 Юкі Цунода 22 RB Honda +95.601 Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes +100.992 Ніко Хюлкенберг 27 Haas Ferrari +104.553 Кевін Магнуссен 20 Haas Ferrari +1 коло Алекс Албон 23 Williams Mercedes +1 коло Даніель Ріккардо 3 RB Honda +1 коло П'єр Гаслі 10 Alpine Renault +1 коло Валттері Боттас 77 Sauber Ferrari +1 коло Чжоу Гуанью 24 Sauber Ferrari +1 коло Естебан Окон 31 Alpine Renault +1 коло Джордж Расселл 63 Mercedes схід

Особистий залік після 3 етапу, гран-прі Австралії 2024

Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda — 51 pts Шарль Леклер 16 Ferrari — 47 pts Серхіо Перес 11 Red Bull Racing Honda — 46 pts Карлос Сайнс 55 Ferrari — 40 pts Оскар Піастрі 81 McLaren Mercedes — 28 pts Ландо Норріс 4 McLaren Mercedes — 27 pts Джордж Расселл 63 Mercedes — 18 pts Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes — 16 pts Ленс Стролл 18 Aston Martin Mercedes — 9 pt Льюїс Хемілтон 44 Mercedes — 8 pts Юкі Цунода 22 RB Honda — 6 pts Олівер Беармен 38 Ferrari — 6 pts Ніко Хюлкенберг 27 Haas Ferrari — 3 pts Кевін Магнуссен 20 Haas Ferrari — 1 pt

Кубок конструкторів після 3 етапу, Австралія 2024

Red Bull Racing Honda — 97 pts Ferrari — 93 pts McLaren Mercedes — 55 pts Mercedes — 26 pts Aston Martin Mercedes — 25 pts RB Honda — 6 pts Haas Ferrari — 4 pts

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен виграли дві перші гонки сезону Формули 1 2024 року. На гран-прі Бахрейну та гран-прі Саудівської Аравії Ферстаппен і Перес здобули дублі.