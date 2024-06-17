Румыния — Украина: чего ждать от матча Евро-2024 и где смотреть

Сборная Румынии провела безупречную отборочную кампанию. К финальной стадии они подошли без поражений, пропустив только пять голов в десяти матчах. Фокус рассказывает все, что нужно знать о матче между сборными Украины и Румынии в рамках Евро-2024.

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Сегодня, 17 июня, на "Альянц Арена" сборная Украины сыграет свою первую игру на Европейском чемпионате по футболу 2024 года. Мюнхенская встреча откроет матчи в группе Е.

Румыния участвует в своем уже шестом Чемпионате Европы, но в последний раз подопечные Эдварда Иорданеску ездили на Евро в 2016-м. В свою очередь, сборная Украины играет в своем уже четвертом континентальном первенстве кряду.

У Румынии — 22 очка в отборочном цикле. "Цыплята", как называют футболистов румынской команды (по цвету формы), провели безупречную отборочную кампанию. К финальной стадии подошли без поражений, пропустив только пять голов в десяти матчах.

Украина же финишировала третьей после Англии и Италии. Но в матчах на выбывание Сине-желтые вначале переиграли босняков с герцеговинцами, а затем — пришел черед исландских викингов.

Румыния — Украина: примечательные данные о сборных

Румыния — Украина

Авторы заметки на сайте УЕФА ждут драматичной развязки и отмечают, что все четыре мяча Украины в плей-офф забивались во вторых таймах, в т.ч. три — в последние шесть минут.

Вместе с тем Украина проиграла 8 из своих 11 матчей на предыдущих Евро — самая низкая статистика проигрышей среди европейских команд, участвовавших в турнире несколько раз.

Но во главе с тренером Сергеем Ребровым Украина выиграла в семи первых из 13 матчей; проиграла только один;

Украина пропустила только 8 голов в восьми квалификационных играх;

Сине-желтые выиграли три матча из пяти в 2024 году;

Румыния в 2024 году еще не проигрывала;

Румыния — Украина: последние новости

Сборная Украины перед матчем

Тренер сборной Украины Сергей Ребров исключил участие в матче защитника "Эвертона" Виталия Миколенко, который получил травму в контрольном матче против Молдовы;

Ожидается, что ключевой защитник соперника Раду Дрэгушин выйдет в стартовом составе, несмотря на то, что после перехода в "Тоттенхэм" в январе провел в составе лондонских "Шпор" немного матчей.

Румыния — Украина: где смотреть матч Евро-2024

Матч в понедельник, 17 июня, начнется в 16:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал "Суспільне" и онлайн-платформа Megogo.

Румыния — Украина: составы команд

Румыния. 1. Флорин Ницэ, 2. Андрей Рацю, 3. Раду Дрэгушин, 4. Адриан Рус, 11. Никушор Банку, 6. Мариуш Марин, 20. Деннис Ман, 18. Назван Марин, 21. Николае Станчу, 13. Валентин Михэйлэ.

Украина. 23. Андрей Лунин, 17. Александр Зинченко, 22. Николай Матвиенко, 13. Илья Забарный, 2 Ефим Конопля, 19. Николай Шапаренко, 6. Тарас Степаненко, 14. Георгий Судаков, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 15. Виктор Цыганков.

Сборная Румынии

Румыния — Украина: советы букмекеров

Портал Livescore считает вероятность победы Украины выше, чем Румынии.

Аналогичный прогноз — о том, что украинцев стоит рассматривать именно как фаворитов в матче с румынами — выдал и суперкомпьютер компании Opta.

Вероятность победы — на уровне 45%, у румынской сборной — 27%.

Румыния — Украина: статистика личных встречь

Авторы публикации напомнили, что на предыдущем Европейском чемпионате Украина пробилась в четвертьфинал. У футболистов украинской команды есть прекрасная возможность стартовать на Евро с победы, считают журналисты.

"Состав Украины впечатляет, здесь несколько известных имен из Английской Премьер-лиги, наряду с лучшим голеадором испанской Ла Лиги и голкипером, который помог мадридскому "Реалу" выиграть титул чемпионов Испании", — отмечают авторы публикации.

Букмекеры считают Украину фаворитом. 2,04 — коэффициент на победу. 3,40 — ничья. 4,00 — победа Румынии.

Дисклеймер: ставки на спорт не стоит рассматривать как инвестицию или постоянный заработок. Любые советы по части ставок нельзя считать инструкциями или указанием к распоряжению денежными средствами. Делающий ставки участвует в спортивной игре на свой страх и риск. Футбол непредсказуем — возможен любой итог.

Напомним, что 16 июня Англия переиграла Сербию в центральном матче дня благодаря голу Джуда Беллингема.

Также сообщалось, что Нидерланды вырвали победу у Польши, а Словения разошлась миром с Данией.