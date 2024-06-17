Румунія — Україна: чого чекати від матчу Євро-2024 і де дивитися

Збірна Румунії провела бездоганну відбіркову кампанію. До фінальної стадії вони підійшли без поразок, пропустивши лише п'ять голів у десяти матчах. Фокус розповідає все, що потрібно знати про матч між збірними України та Румунії в рамках Євро-2024.

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Сьогодні, 17 червня, на "Альянц Арена" збірна України зіграє свою першу гру на Європейському чемпіонаті з футболу 2024 року. Мюнхенська зустріч відкриє матчі в групі Е.

Румунія бере участь у своєму вже шостому Чемпіонаті Європи, але востаннє підопічні Едварда Іорданеску їздили на Євро 2016-го. Зі свого боку, збірна України грає у своїй уже четвертій континентальній першості поспіль.

У Румунії — 22 очки у відбірковому циклі. "Курчата", як називають футболістів румунської команди (за кольором форми), провели бездоганну відбіркову кампанію. До фінальної стадії підійшли без поразок, пропустивши лише п'ять голів у десяти матчах.

Україна ж фінішувала третьою після Англії та Італії. Але в матчах на вибування Синьо-жовті спочатку переграли босняків із герцеговінцями, а потім — прийшла черга ісландських вікінгів.

Румунія — Україна: дані про збірні

Румунія — Україна

Автори замітки на сайті УЄФА чекають на драматичну розв'язку і зазначають, що всі чотири м'ячі України в плей-оф забивалися в других таймах, у т.ч. три — в останні шість хвилин.

Водночас Україна програла 8 зі своїх 11 матчів на попередніх Євро — найнижча статистика програшів серед європейських команд, які брали участь у турнірі кілька разів.

Але на чолі з тренером Сергієм Ребровим Україна виграла в семи перших із 13 матчів; програла тільки один;

Україна пропустила тільки 8 голів у восьми кваліфікаційних іграх;

Синьо-жовті виграли три матчі з п'яти у 2024 році;

Румунія у 2024 році ще не програвала;

Румунія — Україна: останні новини

Збірна України перед матчем

Тренер збірної України Сергій Ребров виключив у склад на матч захисника "Евертона" Віталія Миколенка, який дістав травму в контрольному матчі проти Молдови;

Очікується, що ключовий захисник суперника Раду Дрегушин вийде у стартовому складі, попри те, що після переходу в "Тоттенгем" у січні провів у складі лондонських "Шпор" небагато матчів.

Румунія — Україна: де дивитися матч Євро-2024

Матч у понеділок, 17 червня, розпочнеться о 16:00 за київським часом. Пряму трансляцію покаже телеканал "Суспільне" та онлайн-платформа Megogo.

Румунія — Україна: склади команд

Румунія. 1. Флорін Ніце, 2. Андрій Рацю, 3. Раду Дрегушин, 4. Адріан Рус, 11. Нікушор Банку, 6. Маріуш Марін, 20. Денніс Ман, 18. Назван Марін, 21. Ніколає Станчу, 13. Валентин Міхейле.

Україна. 23. Андрій Лунін, 17. Олександр Зінченко, 22. Микола Матвієнко, 13. Ілля Забарний, 2. Юхим Конопля, 19. Микола Шапаренко, 6. Тарас Степаненко, 14. Георгій Судаков, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 15. Віктор Циганков.

Збірна Румунії

Румунія — Україна: поради букмекерів

Портал Livescore вважає ймовірність перемоги України вищою, ніж Румунії.

Аналогічний прогноз — про те, що українців варто розглядати саме як фаворитів у матчі з румунами — видав і суперкомп'ютер компанії Opta.

Імовірність перемоги — на рівні 45%, у румунської збірної — 27%.

Румунія — Україна: статистика особистих зустрічей

Автори публікації нагадали, що на попередньому Європейському чемпіонаті Україна пробилася до чвертьфіналу. У футболістів української команди є чудова можливість стартувати на Євро з перемоги, вважають журналісти.

"Склад України вражає, тут кілька відомих імен з Англійської Прем'єр-ліги, поряд із найкращим голеадором іспанської Ла Ліги та голкіпером, який допоміг мадридському "Реалу" виграти титул чемпіонів Іспанії", — зазначають автори публікації.

Букмекери вважають Україну фаворитом. 2,04 — коефіцієнт на перемогу. 3,40 — нічия. 4,00 — перемога Румунії.

Дисклеймер: ставки на спорт не варто розглядати як інвестицію або постійний заробіток. Будь-які поради щодо ставок не можна вважати інструкціями або вказівкою до розпорядження грошовими коштами. Той, хто робить ставки, бере участь у спортивній грі на свій страх і ризик. Футбол непередбачуваний — можливий будь-який підсумок матчу.

Нагадаємо, що 16 червня Англія переграла Сербію в центральному матчі дня завдяки голу Джуда Беллінгема.

Також повідомлялося, що Нідерланди вирвали перемогу в Польщі, а Словенія розійшлася миром із Данією.