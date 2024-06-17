Фавориты повержены: Словаки обыграли бельгийцев на Евро-2024. Франция была сильнее Австрии

У бельгийцев были возможности сравнять, но в одном из случаев взятие ворот отменили из-за зафиксированного офсайда.

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Матч между Бельгией и Словакией на Евро-2024 развивался, пожалуй, по еще менее ожидаемому сценарию, чем разгром Украины от словацкой команды. Словаки переиграли подопечных тренера Доменико Тедеско со счетом 1: 0.

На 6-й минуте форвард/вингер пражской "Славии" Иван Шранц своевременно оказался возле ворот и пробил мимо голкипера Куна Кастелса.

У бельгийцев были возможности сравнять, но в одном из случаев взятие ворот отменили из-за зафиксированного офсайда.

Франция обыграла Австрию

В матче Франции и Австрии французы открыли счет на 38-й минуте благодаря автоголу Максимилиана Вебера — неудачному касанию защитника предшествовала передача французского нападающего Килиана Мбаппе. В составе французов выделялись Антуан Гризманн и упомянутых Мбаппе. У австрийцев заметнее других был Конрад Лаймер.

После первого тайма французы больше владели мячом: 53% к 47%. И сделали больше передач: 252 к 220. Французы также меньше фолили.

Статистика первого тайма Франция — Австрия

Во втором тайме французы удержали счет.

На 86-й минуте Мбаппе получил повреждение носа, и медицинская пауза занянулась на несколько минут. В итоге арбитр добавил к матчу больше обычного — 9 минут. В концовке встречи Марко Арнаутович едва не сравнял счет, но мяч ушел на угловой. В итоге французы добились нужного результата.

Напомним, что Румыния разгромила Украину в первом матче на Европейском чемпионате в Мюнхене.

Также сообщалось, что накануне Англия была сильнее Сербии в центральном матче дня. Джуд Беллингем забил единственный гол, причем в голевой атаке выступил и как ее стартовая точка, и как финальная. В центре поля хавбек нашел передачей во фланг правого латераля, который навесил в центр вратарской, куда подоспел 10-й номер "Трех львов".