Украина разгромлена Румынией в первом матче на Евро-2024: как прошла игра (фото, видео)

Комбинационная тактика сборной Украины не сработала, румынские футболисты, в свою очередь, отвечали дальними ударами и контратаками.

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Сборная Украины начала свои выступления на Евро-2024 с разгромного поражения от Румынии. На 29-й минуте Николае Станчу, полузащитник саудовского клуба "Дамак", воспользовался несогласованность у ворот Андрея Лунина. Голкипер под давлением вынес мяч вперед, но прямо на ногу сопернику. Станчу поймал мяч и пробил в дальний угол Лунина: 1:0.

Гол Николае Станчу

Эмоции болельщиков Румынии

Украинцы пытались отвечать комбинационными действиями. Но тактика не сработала.

Защита румын справлялась с пасами Довбика и на него. В одном из эпизодов игроку "Жироны" практически удалось вывести на удар по воротам Виктора Цыганкова, но защита румын в конечном счете ликвидировала угрозу.

Деннис Дрэгуш

Румынские футболисты отвечали дальними ударами. Деннис Ман на 38-й минуте мог забивать второй гол своей команды, но мяч рикошетом от защитника прошел мимо штанги.

30 тысяч румынских болельщиков на матче в Мюнхене

Тут же после углового Станчу пытался забить прямым ударом с углового — спасла штанга. В начале второго тайма, на 53-й минуте Разван Марин удвоил преимущество дальним ударом.

Михаил Мудрик в матче против Румынии

На 56-й минуте синеволосый Андрей Рациу пробил в верхний угол, но Лунин выручил.

Андрей Рациу

Последовал угловой, который соперник и воплотил в третий гол. Разван Марин подставил ногу после прострела Денниса Мана.

Потрясенный голкипер мадридского "Реала"

Третий гол сборной Румынии

На 65-й минуте вышедший на замену Андрей Ярмоленко пытался забить после розыгрыша стандарта, но удар пришелся выше.

Тренер сборной Сергей Ребров пытался улучшить игру с помощью замен, но забить хотя бы гол престижа не удалось.

Лучшая возможность для гола у Украины появилась в добавленное к матчу время. Яремчук пробил — но мяч опустился на перекладину ворот голкипера Ницэ.

Напомним, что Англия переиграла Сербию в центральном матче дня благодаря голу Беллингема.

Также сообщалось, что накануне, 16 июня Нидерланды вырвали победу у Польши. Словения свела матч вничью с Данией.