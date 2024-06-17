Україна розгромлена Румунією в першому матчі на Євро-2024: як пройшла гра (фото, відео)

Комбінаційна тактика збірної України не спрацювала, румунські футболісти, своєю чергою, відповідали дальніми ударами й контратаками.

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Збірна України розпочала свої виступи на Євро-2024 з розгромної поразки від Румунії. На 29-й хвилині Ніколає Станчу, півзахисник саудівського клубу "Дамак", скористався неузгодженістю біля воріт Андрія Луніна. Голкіпер під тиском виніс м'яч уперед, але прямо на ногу супернику. Станчу спіймав м'яч і пробив у дальній кут Луніна: 1:0.

Гол Ніколає Станчу

Емоції вболівальників Румунії

Українці намагалися відповідати комбінаційними діями. Але тактика не спрацювала.

Захист румунів справлявся з пасами Довбика і на нього. В одному з епізодів гравцеві "Жирони" практично вдалося вивести на удар по воротах Віктора Циганкова, але захист румунів зрештою ліквідував загрозу.

Денніс Дрегуш

Румунські футболісти відповідали дальніми ударами. Денніс Ман на 38-й хвилині міг забивати другий гол своєї команди, але м'яч рикошетом від захисника пройшов повз штангу.

30 тисяч румунських уболівальників на матчі в Мюнхені

Одразу після кутового Станчу намагався забити прямим ударом з кутового — врятувала штанга. На початку другого тайму, на 53-й хвилині Разван Марін подвоїв перевагу дальнім ударом.

Михайло Мудрик у матчі проти Румунії

На 56-й хвилині синьоволосий Андрій Раціу пробив у верхній кут, але Лунін виручив.

Андрій Раціу

Суддя назначив кутовий, який суперник і втілив у третій гол. Разван Марін підставив ногу після прострілу Денніса Мана.

Вражений голкіпер мадридського "Реала"

Третій гол збірної Румунії

На 65-й хвилині Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну, намагався забити після розіграшу стандарту, але удар прийшовся вище.

Тренер збірної Сергій Ребров намагався поліпшити гру за допомогою замін, але забити хоча б гол престижу не вдалося.

Найкраща нагода для гола в України з'явилася в доданий до матчу час. Яремчук пробив — але м'яч опустився на поперечину воріт голкіпера Ніце.

Нагадаємо, що Англія переграла Сербію в центральному матчі дня завдяки голу Беллінгема.

Також повідомлялося, що напередодні, 16 червня Нідерланди вирвали перемогу у Польщі. Словенія звела матч унічию з Данією.