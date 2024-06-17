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Спорт Євро 2024

Україна розгромлена Румунією в першому матчі на Євро-2024: як пройшла гра (фото, відео)

Ілля Забарний
Фото: Пресслужба УАФ | Ілля Забарний у матчі проти Румунії

Комбінаційна тактика збірної України не спрацювала, румунські футболісти, своєю чергою, відповідали дальніми ударами й контратаками.

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Збірна України розпочала свої виступи на Євро-2024 з розгромної поразки від Румунії. На 29-й хвилині Ніколає Станчу, півзахисник саудівського клубу "Дамак", скористався неузгодженістю біля воріт Андрія Луніна. Голкіпер під тиском виніс м'яч уперед, але прямо на ногу супернику. Станчу спіймав м'яч і пробив у дальній кут Луніна: 1:0.

Гол Ніколає Станчу
Емоції вболівальників Румунії

Українці намагалися відповідати комбінаційними діями. Але тактика не спрацювала.

Захист румунів справлявся з пасами Довбика і на нього. В одному з епізодів гравцеві "Жирони" практично вдалося вивести на удар по воротах Віктора Циганкова, але захист румунів зрештою ліквідував загрозу.

Денніс Дрегуш Fullscreen
Денніс Дрегуш

Румунські футболісти відповідали дальніми ударами. Денніс Ман на 38-й хвилині міг забивати другий гол своєї команди, але м'яч рикошетом від захисника пройшов повз штангу.

30 тисяч румунських уболівальників на матчі в Мюнхені

Одразу після кутового Станчу намагався забити прямим ударом з кутового — врятувала штанга. На початку другого тайму, на 53-й хвилині Разван Марін подвоїв перевагу дальнім ударом.

Михайло Мудрик у матчі проти Румунії Fullscreen
Михайло Мудрик у матчі проти Румунії

На 56-й хвилині синьоволосий Андрій Раціу пробив у верхній кут, але Лунін виручив.

Андрій Раціу Fullscreen
Андрій Раціу

Суддя назначив кутовий, який суперник і втілив у третій гол. Разван Марін підставив ногу після прострілу Денніса Мана.

Вражений голкіпер мадридського Реала Fullscreen
Вражений голкіпер мадридського "Реала"
Третій гол збірної Румунії

На 65-й хвилині Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну, намагався забити після розіграшу стандарту, але удар прийшовся вище.

Тренер збірної Сергій Ребров намагався поліпшити гру за допомогою замін, але забити хоча б гол престижу не вдалося.

Найкраща нагода для гола в України з'явилася в доданий до матчу час. Яремчук пробив — але м'яч опустився на поперечину воріт голкіпера Ніце.

Нагадаємо, що Англія переграла Сербію в центральному матчі дня завдяки голу Беллінгема.

Також повідомлялося, що напередодні, 16 червня Нідерланди вирвали перемогу у Польщі. Словенія звела матч унічию з Данією.