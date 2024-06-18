Первая игра "Кварадоны" за €80 млн на Евро-2024: где смотреть исторический матч Грузия — Турция

Внимание в этом матче в составе грузинской сборной, главным образом, будет приковано к крайнему нападающему итальянского "Наполи" Хвиче Кварацхелии.

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Футбольная сборная Грузии впервые в собственной истории попала в основную сетку чемпионата Европы по футболу. Команда известного французского защитника, а ныне тренера Вилли Саньоля проведет свою первую игру во вторник, 18 июня. Соперником грузинской команды будет Турция.

Матч пройдет на стадионе "Вестфаленштадион" в Дортмунде, начало — 19:00 по киевскому времени.

Грузия – Турция: где смотреть

В прямом эфире матч покажет стриминговый сервис Megogo и региональные каналы "Суспiльного" в цифровом эфирном телевидении T2.

Нынешние соперники провели пять игр друг с другом – три раза играли в товарищеских матчах и дважды — в отборе на Чемпионат мира 2006 года. Сборная Турция побеждала трижды, одна победа — на счету Грузии.

Прошлый матч соперники провели перед Евро-2012: сильнее была турецкая сборная — 3:1. Ко всему прочему, в группе F сойдутся сборные Португалии и Чехии.

Внимание в этом матче в составе сборной Грузии, главным образом, будет приковано к крайнему нападающему итальянского "Наполи" Хвиче Кварацхелии, которого местные болельщики уже в первый год после выступлений в Серии А окрестили "Кварадоной". Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 80 млн евро.

Хвича Кварацхелия: сколько стоит

Напомним, что сборная Албании забила самый быстрый гол на чемпионатах Европы.

Также сообщалось, что украинцы ответили на проигрыш сборной Украины мемами. Стартовая игра "сине-желтых" на Евро 2024 года завершилась разгромным поражением — 3:0.