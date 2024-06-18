Перша гра "Кварадони" за €80 млн на Євро-2024: де дивитися історичний матч Грузія — Туреччина

Увагу в цьому матчі у складі грузинської збірної, головним чином, буде прикуто до крайнього нападника італійського "Наполі" Хвічі Кварацхелії.

Related video

Футбольна збірна Грузії вперше у власній історії потрапила до основної сітки чемпіонату Європи з футболу. Команда відомого французького захисника, а нині тренера Віллі Саньоля проведе свою першу гру у вівторок, 18 червня. Суперником буде Туреччина.

Матч відбудеться на стадіоні "Вестфаленштадіон" у Дортмунді, початок — 19:00 за київським часом.

Грузія — Туреччина: де дивитися

У прямому ефірі матч покаже стрімінговий сервіс Megogo та регіональні канали "Суспільного" в цифровому ефірному телебаченні T2.

Нинішні суперники провели п'ять ігор один з одним — тричі грали в товариських матчах і двічі — у відборі на Чемпіонат світу 2006 року. Збірна Туреччина перемагала тричі, одна перемога — на рахунку Грузії.

Минулий матч суперники провели перед Євро-2012: сильнішою була турецька збірна — 3:1. До всього іншого, у групі F зійдуться збірні Португалії та Чехії.

Увагу в цьому матчі у складі збірної Грузії, головним чином, буде прикуто до крайнього нападника італійського "Наполі" Хвічі Кварацхелії, якого місцеві вболівальники вже в перший рік після виступів у Серії А охрестили "Кварадоною". Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 80 млн євро.

Хвича Кварацхелія: скільки коштує

Нагадаємо, що збірна Албанії забила найшвидший гол на чемпіонатах Європи.

Також повідомлялося, що українці відповіли на програш збірної України мемами. Стартова гра "синьо-жовтих" на Євро 2024 року завершилася розгромною поразкою — 3:0.