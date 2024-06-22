"Сделаны из стали": СМИ рассказали об украинском клубе футболистов с военными травмами (фото)

Иван Горулко не считает свою травму серьезной и надеется вернуться в состав подразделения на передовой.

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Несмотря на все тяготы войны, в Украине появилась футбольная команда, которая вдохновит поколение. Об это пишет британское издание The Daily Star.

Капитан команды "Шахтар Сталеві" Иван Горулко не считает, что его травма очень серьезная, потому что продолжает двигаться дальше.

26-летний боец Нацгвардии находится в составе ВСУ с 2014 года

"Я был в армии еще до полномасштабного вторжения. На следующий день [после 24 февраля 2022 года] меня вызвали и я был в моем подразделении с бригадой, которые первыми встретили российские войска", — объяснил он.

По его словам, раненых или погибших военнослужащих не оставляют на поле боя. Свою ногу он потерял, когда проверял, кто выжил из подразделения в Северодонецке. Он наступил на мину. Военный также надеется вернуться в состав подразделения на передовой.

Капитан команды надеется, что такие же команды будут создаваться и в дальнейшем. У его партнеров по команде похожие травмы.

Футболисты

Футболисты

"Я хочу, чтобы другие парни из других военных команд и ветераны, которые возвращаются в гражданскую жизнь, участвовали в поддержке команды. Этот спорт в Украине только развивается. Но украинские ампутанты уже участвовали в Европейском чемпионате во Франции. Один из наших игроков играл против национальной команды Бельгии и добился победы", — объяснил военный-футболист.

Также Фокус вел текстовую трансляцию матча, в котором Украина обыграла Словакию со счетом 2:1.

Напомним, что УЕФА признала Николая Шапаренко лучший игрок матча со Словакией.