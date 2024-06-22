"Зроблені зі сталі": ЗМІ розповіли про український клуб футболістів із військовими травмами (фото)

Іван Горулко не вважає свою травму серйозною і сподівається повернутися до складу підрозділу на передовій.

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Попри всі тяготи війни, в Україні з'явилася футбольна команда, яка надихне покоління. Про це пише британське видання The Daily Star.

Капітан команди "Шахтар Сталеві" Іван Горулко не вважає, що його травма дуже серйозна, бо продовжує рухатися далі.

26-річний боєць Нацгвардії перебуває у складі ЗСУ з 2014 року

"Я був в армії ще до повномасштабного вторгнення. Наступного дня [після 24 лютого 2022 року] мене викликали і я був у моєму підрозділі з бригадою, які першими зустріли російські війська", — пояснив він.

За його словами, поранених або загиблих військовослужбовців не залишають на полі бою. Свою ногу він втратив, коли перевіряв, хто вижив із підрозділу в Сіверськодонецьку. Він наступив на міну. Військовий також сподівається повернутися до складу підрозділу на передовій.

Капітан команди сподівається, що такі ж команди створюватимуться й надалі. У його партнерів по команді схожі травми.

Футболісти

Футболісти

"Я хочу, щоб інші хлопці з інших військових команд і ветерани, які повертаються в цивільне життя, брали участь у підтримці команди. Цей спорт в Україні тільки розвивається. Але українські ампутанти вже брали участь у Європейському чемпіонаті у Франції. Один із наших гравців грав проти національної команди Бельгії та домігся перемоги", — пояснив військовий-футболіст.

Також Фокус вів текстову трансляцію матчу, в якому Україна обіграла Словаччину з рахунком 2:1.

Нагадаємо, що УЄФА визнала Миколу Шапаренка найкращим гравцем матчу зі Словаччиною.