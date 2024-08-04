Второе "золото" на Олимпиаде-2024: какие медали завоевали спортсмены из Украины 4 августа

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла золото, а Ирина Геращенко — бронзу. Боксер Александр Хижняк вышел в финал и сразится за золотую медаль с соперником из Казахстана.

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Девятый день Олимпийских игр-2024 принес Украине несколько медалей, в том числе золото. Фокус подводит итоги очередного олимпийского дня в Париже.

Легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко добивались победы в дисциплине прыжки в высоту. Уроженка Днепра получила высшую олимпийскую награду, ее соперницей была Никола Олислагерс, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Ирина Геращенко и Ярослава Магучих завоевали олимпийские медали Фото: НОК Украины

Другая украинка Ирина Геращенко разделила бронзу с австралийкой Элеанор Паттерсон, в финале Олимпиады выступали 11 легкоатлеток.

Стоит отметить, что Ярослава Магучих принесла Украине второе олимпийское золото. Первая высшая медаль Олимпиады в Париже досталась женской сборной Украины по фехтованию. Спортсменки одолели соперниц из Южной Кореи.

Также украинский 23-летний метатель молота Михаил Кохан выиграл бронзу, забросив снаряд на расстояние 79,39 метров. В финале Кохан выполнил шесть попыток. Первый раз он метнул молот на 78,54 метра, а во второй раз улучшил результат на 85 сантиметров.

Кроме этого, боксер Александр Хижняк в весовой категории до 80 кг сразился за выход в финал с кубинцем Арленом Лопесом Кардоной. Уроженец Гуантанамо завоевал золотые медали на Играх в Рио-де-Жанейро и Токио.

Стоит отметить, что стрелок из Украины Павел Коростылев квалифицировался в финал Олимпиады-2024 по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров.

Напомним, бельгийская спортсменка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной инфекцией после соревнований по триатлону. Спортсменка могла подхватить бактерию E.coli.

Фокус ранее писал, что к женским соревнованиям по боксу на Олимпиаде в Париже допустили двух спортсменок, не прошедших гендерный тест.