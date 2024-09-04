Спорт – это политика: мэр Парижа высказалась против олимпийцев из РФ и Беларуси

Мэр Парижа Анн Идальго пообещала свою поддержку Украине. И заявила, что российских и белорусских спортсменов следовало отстранить от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх.

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В Паралимпийских играх в Париже примут участие 88 россиян и восемь белорусов, но они выступают под нейтральным флагом. Их призовые места не учитываются в медальном зачете, а если золотую медаль выигрывает нейтральный спортсмен, звучит гимн Параолимпийских игр. Анн Идальго, мэр Парижа, встречаясь с мэрами украинских городов, отметила, что ей не по душе участие российских и белорусских спортсменов даже в нейтральном статусе. Об этом пишет Reuters.

"Я бы хотела, чтобы вообще не было нейтрального баннера, но это, по крайней мере, будет означать, что их не чествуют", — сказала Идальго украинским мэрам.

Международный паралимпийский комитет в 2023 году проголосовал против сохранения полного запрета на участие двух стран, введенного после вторжения в Украину в 2022 году, и разрешил им выступать в качестве нейтральных стран.

Аналогичное решение было принято для Олимпиады, при этом Международный олимпийский комитет заявил, что спортсмены не должны быть наказаны за действия своих правительств. Россия назвала это решение неприемлемым, а условия участия — дискриминационными.

В Паралимпийских играх принимают участие около 140 спортсменов из Украины.

Україна на Параолімпійських іграх в Парижі

После победы Игоря Боки в заплыве на 50 метров вольным стилем S13 украинцы Илья Яременко и Алексей Вирченко, завоевавшие серебро и бронзу, не стали позировать рядом с белорусом и покинули пьедестал после исполнения Паралимпийского гимна.

"Вы наши друзья. Мы были на вашей стороне с первого дня российской агрессии на Украине", — сказала Идальго на встрече, посвященной интеграции людей с ограниченными возможностями и нарушениями здоровья.

"Наша задача — победить в войне, и мы должны создать приемлемые условия для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли чувствовать себя как любой другой гражданин нашего общества", — заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.

В состав украинской делегации входил также мэр Полтавы. 3 сентября Россия нанесла удар по Институту связи в Полтаве двумя баллистическими ракетами. 53 человек погибли и 298 получили ранения.