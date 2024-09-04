Спорт — це політика: мер Парижа висловилася проти олімпійців із РФ і Білорусі

Мер Парижа Анн Ідальго пообіцяла свою підтримку Україні. І заявила, що російських і білоруських спортсменів слід було усунути від участі в Олімпійських і Паралімпійських іграх.

Related video

У Паралімпійських іграх у Парижі візьмуть участь 88 росіян і вісім білорусів, але вони виступають під нейтральним прапором. Їхні призові місця не враховуються в медальному заліку, а якщо золоту медаль виграє нейтральний спортсмен, лунає гімн Параолімпійських ігор. Анн Ідальго, мер Парижа, зустрічаючись із мерами українських міст, зазначила, що їй не до душі участь російських і білоруських спортсменів навіть у нейтральному статусі. Про це пише Reuters.

"Я б хотіла, щоб взагалі не було нейтрального банера, але це, принаймні, означатиме, що їх не вшановують", — сказала Ідальго українським мерам.

Міжнародний паралімпійський комітет 2023 року проголосував проти збереження повної заборони на участь двох країн, введеної після вторгнення в Україну 2022 року, і дозволив їм виступати як нейтральним країнам.

Аналогічне рішення було ухвалено для Олімпіади, водночас Міжнародний олімпійський комітет заявив, що спортсмени не повинні бути покарані за дії своїх урядів. Росія назвала це рішення неприйнятним, а умови участі — дискримінаційними.

У Паралімпійських іграх беруть участь близько 140 спортсменів з України.

Україна на Параолімпійських іграх у Парижі

Після перемоги Ігоря Боки в запливі на 50 метрів вільним стилем S13 українці Ілля Яременко та Олексій Вірченко, які вибороли срібло і бронзу, не позували поруч із білорусом і залишили п'єдестал після виконання Паралімпійського гімну.

"Ви наші друзі. Ми були на вашому боці з першого дня російської агресії в Україні", — сказала Ідальго на зустрічі, присвяченій інтеграції людей з обмеженими можливостями та порушеннями здоров'я.

"Наше завдання — перемогти у війні, і ми повинні створити прийнятні умови для людей з обмеженими можливостями, щоб вони могли почуватися як будь-який інший громадянин нашого суспільства", — заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

До складу української делегації входив також мер Полтави. 3 вересня Росія завдала удару по Інституту зв'язку в Полтаві двома балістичними ракетами. 53 людини загинули і 298 дістали поранення.