"Рома" — "Динамо" — 1-0: киевляне уступили в Лиге Европы, Довбик забил с пенальти

Судя по всему, тренер киевлян Александр Шовковский отдал приоритет матчу против "Шахтера" в выходные и выставил второй состав на матч Лиги Европы.

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В четверг, 24 октября, "Динамо" Киев в третьем туре Лиги Европы будет противостоять "Роме". Римская команда набрала только одно очков в предыдущих матчах, киевляне же без очков и голов занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

Встреча состоится на "Стадио Олимпико". Фокус ведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Рома" — "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "РОМА" — "ДИНАМО"

Лига Европы. 3-й тур

Рим, "Стадио Олимпико"

Главный арбитр: Сердар Гэзюбююк (Нидерланды), VAR: Деннис Хиглер (Нидерланды)

"Рома" (Рим, Италия) — "Динамо" (Киев, Украина) – 1:0

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83. Шомуродов не забивает 100-процентный момент после красивой комбинации.

81. Футболист сборной Узбекистана Элдор Шомуродов закручивал мяч под дальнюю штангу — неточно. Киеву везет.

76. Вновь момент у "Динамо". Ванат пробил слабо из пределов штрафной.

75. Возможность забить. Михайленко пробивал головой уже по пустым воротам — мяч прошел рядом со штангой.

74. Лоренцо Пеллегрини пробивал со штрафного — в обвод стенки рядом со штангой.

61. Шовковский проводит три замены, пытаясь изменить ход поединка. Ушли Рыбчинский, Андреевский и Волошин. Бражко, Шапаренко и Кабаев вышли.

57. Пизилли пробивал по воротам "Динамо" после паса Ахелиньо. Денис Попов подставил голову.

"Рома" — "Динамо" — 1-0

53. Замены: Довбик и Ле Фе ушли, Шомуродов и Кристанте вышли.

Артем Довбик

49. Артем Довбик мог замыкать дальнюю штангу после углового, но промахнулся по мячу.

47. Арбитр мог дать вторую желтую Валентину Рубчинскому за фол в центре поля.

Статистика после первого тайма.

Рома — Динамо: статистика после первого тайма

Перерыв.

45. Михавко пытался вывести передачей Волошина на ударную позицию диагональю через все поле. Но защита Ромы мяч перехватила.

44. Пизилли разогнал контратаку. Защита "Динамо" отбилась.

42. "Динамо забило". Но рефери зафиксировал офсайд. Этому моменту предшествовал опасный удар Герреро, который отразил голкипер.

33. Лучший момент у "Динамо". Тымчик пробивал. казалось, наверняка, после мягкого заброса Герреро. Мяч прошел рядом со штангой.

32. Залевский пробивал после углового — неточно.

29. Рубчинский пробил неточно после комбинации с левого фланга.

24. Бальданци обыграл нескольких защитников "Динамо" и пробил в дальний угол. Мяч прошел рядом со штангой.

22. Гол!!! Довбик забил с пенальти, назначенный за фол Михавко.

21. Анхелиньо обыгрался на фланге с партнером и отдал на Довбика — удар украинского форварда заблокировали динамовские защитники.

16. Волошин прошел по флангу, но неудачно отдал на Андреевского.

13. Спустя 13 минут особо опасных моментов у ворот обеих команд не было.

5. Комбинация Анхелио и Эрмосо на левом фланге едва не завершилась выходом одного из итальянцев один на один с Бущаном.

Судья дает стартовый свисток.

5 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды выходят на поле.

55 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды публикуют составы команд.

Фото: X (Twitter)

Состав "Динамо"

Состав "Ромы"

1 ЧАС ДО МАТЧА. "Рома" сейчас не блещет, но результаты киевской в еврокубках также не впечатляют. В таблице Лиги Европы "Рома" идет на 27-й строчке, единственный представитель Украины — на предпоследнем месте, ниже только стамбульский "Бешикташ".

Лига Европы: Рома – Динамо

2 ЧАСА ДО МАТЧА. Главный тренер киевлян Александр Шовковский сообщил, что Ярмоленко, Пихаленок, Себальйос и Шепелев в Рим не поедут.

Возможные составы команд

"Рома": Свилар — Челик, Н'Дика, Бастони — Абдулхамид, Кристанте, Паредес, Анхелино — Дибала, Пеллегрини — Довбик.

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак — Шапаренко, Бражко — Волошин, Буяльский, Кабаев — Ванат.

Рома - Динамо: составы команд

"Рома" — "Динамо": история встреч

Киевляне в своей истории четыре раза встречались с римской командой. Все эти матчи — на групповых этапах Лиги чемпионов. В первых двух побеждали киевляне: 3:0 и 2:0, в двух других — "Рома": 4:1 и 2:0.

Напомним, что во втором туре Лиги Европы "Динамо" проиграло немецкому "Хоффенхайму" со счетом 0:2.

Также сообщалось, что "Арсенал" в Лиге Европы переиграл "Шахтер" благодаря курьезному автоголу вратаря Ризныка, отразившему пенальти.