Стартовый свисток. "Хоффенхайм" – "Динамо" – 0-0: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В еврокубках сезона 2024/25 у украинских команд пока без побед. Возможно, динамовцы добьются успеха на выезде в Зинсхайме, где принимает свои домашние матчи местный "Хоффенхайм".

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"Динамо" Киев в четверг, 3 октября, сыграет свой второй матч в новой Лиге Европы, где итоговые очки считаются в общей таблице, а на в таблицах отдельных групп. В стартовом туре футболисты Александра Шовковского потерпели разгром от "Лацио", а во втором, опять же, в Германии, сыграют на домашнем стадионе "Хоффенхайма".

Фокус ведет онлайн-трансляцию матча "Хоффенхайм" – "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "ХОФФЕНХАЙМ" – "ДИНАМО"

Лига Европы

Германия, стадион "Рейн-Некар-Арена"

Главный арбитр: Александар Ставрев (Македония), VAR: Нейц Кайтазович (Словения)

"Хоффенхайм" (Германия) – "Динамо" (Киев, Украина) – 0:0

3. Адам Гложек опасно прорывался по флангу. В итоге аут для Хоффенхайма.

2. Хозяев атаковали правым флангом, но динамовцы отбились.

5 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды выходят на поле.

35 МИНУТ ДО МАТЧА. Состав на матч Лиги Европы опубликовал и "Хоффенхайм". Болельщики немецкого клуба обращают внимание на возвращение в состав хорватского нападающего Крамарича.

Андрей Крамарич

40 МИНУТ ДО МАТЧА. Динамо публикует стартовый состав на матч Лиги Европы.

Стартовый состав "Динамо"

1 ЧАС ДО МАТЧА. Немецкие футболисты разминаются. Следующим соперником после "Хоффенхайма" для "Динамо" будет итальянская "Рома".

2 ЧАСА ДО МАТЧА. В двух стартовых турах еврокубков сезона 2024/25 у украинских команд пока нет побед. Но есть два крупных поражения и одна ничья.

Напомним, что во втором туре Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл "Аталанте" в Лиге чемпионов.

Также сообщалось, что в матче Динамо против Лацио было два удаления и три гола.