Стартовый свисток. "Хоффенхайм" – "Динамо" – 0-0: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
В еврокубках сезона 2024/25 у украинских команд пока без побед. Возможно, динамовцы добьются успеха на выезде в Зинсхайме, где принимает свои домашние матчи местный "Хоффенхайм".
"Динамо" Киев в четверг, 3 октября, сыграет свой второй матч в новой Лиге Европы, где итоговые очки считаются в общей таблице, а на в таблицах отдельных групп. В стартовом туре футболисты Александра Шовковского потерпели разгром от "Лацио", а во втором, опять же, в Германии, сыграют на домашнем стадионе "Хоффенхайма".
Фокус ведет онлайн-трансляцию матча "Хоффенхайм" – "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "ХОФФЕНХАЙМ" – "ДИНАМО"
Лига Европы
Германия, стадион "Рейн-Некар-Арена"
Главный арбитр: Александар Ставрев (Македония), VAR: Нейц Кайтазович (Словения)
"Хоффенхайм" (Германия) – "Динамо" (Киев, Украина) – 0:0
3. Адам Гложек опасно прорывался по флангу. В итоге аут для Хоффенхайма.
2. Хозяев атаковали правым флангом, но динамовцы отбились.
5 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды выходят на поле.
35 МИНУТ ДО МАТЧА. Состав на матч Лиги Европы опубликовал и "Хоффенхайм". Болельщики немецкого клуба обращают внимание на возвращение в состав хорватского нападающего Крамарича.
40 МИНУТ ДО МАТЧА. Динамо публикует стартовый состав на матч Лиги Европы.
1 ЧАС ДО МАТЧА. Немецкие футболисты разминаются. Следующим соперником после "Хоффенхайма" для "Динамо" будет итальянская "Рома".
2 ЧАСА ДО МАТЧА. В двух стартовых турах еврокубков сезона 2024/25 у украинских команд пока нет побед. Но есть два крупных поражения и одна ничья.
Напомним, что во втором туре Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл "Аталанте" в Лиге чемпионов.
Также сообщалось, что в матче Динамо против Лацио было два удаления и три гола.