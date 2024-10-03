Стартові склади. "Хоффенхайм" — "Динамо": подробиці матчу Ліги Європи

У єврокубках сезону 2024/25 в українських команд поки що без перемог. Можливо, динамівці доб'ються успіху на виїзді в Зінсгаймі, де приймає свої домашні матчі місцевий "Хоффенхайм".

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"Динамо" Київ у четвер, 3 жовтня, зіграє свій другий матч у новій Лізі Європи, де підсумкові очки рахують у загальній таблиці, а на в таблицях окремих груп. Тепер ігри проводяться з вісьмома різними суперниками. У стартовому турі футболісти Олександра Шовковського зазнали розгрому від "Лаціо", а в другому, знову ж таки у Німеччині, зіграють на домашньому стадіоні "Хоффенхайма".

Матч відбудеться на стадіоні "Рейн-Некар-Арена". Фокус веде онлайн-трансляцію матчу "Хоффенхайм" — "Динамо". Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ "ХОФФЕНХАЙМ" — "ДИНАМО"

Ліга Європи.

Німеччина, стадіон "Рейн-Некар-Арена"

Головний арбітр: Александар Ставрев (Македонія), VAR: Нейц Кайтазович (Словенія)

"Хоффенхайм" (Німеччина) — "Динамо" (Київ, Україна) — 0:0

35 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Склад на матч Ліги Європи опублікував і "Хофенхайм".

40 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Динамо публікує стартовий склад на матч Ліги Європи.

Стартовий склад "Динамо"

1 ГОДИНА ДО МАТЧУ. Наступним суперником після "Хоффенхайма" для "Динамо" буде італійська "Рома".

2 ГОДИНА ДО МАТЧУ. Німецькі футболісти розминаються. Наступним суперником після "Хофенхайму" для "Динамо" буде італійська "Рома".

Нагадаємо, що в другому турі Ліги чемпіонів "Шахтар" програв "Аталанті" в Лізі чемпіонів.

Також повідомлялося, що в матчі Динамо проти Лаціо було два вилучення і три голи.