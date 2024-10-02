Зустріч у Гельзенкірхені. "Шахтар" — "Аталанта": онлайн-репортаж про матч Ліги чемпіонів

Аталанта і "Шахтар" уже зустрічалися в груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. У першому матчі "гірники" вирвали перемогу в Італії, у другому, вже в Харкові, були 0:3 — і в плей-оф ЛЧ вийшла команда з Бергамо.

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"Шахтар" готується до свого другого матчу і першого умовно домашнього в сезону Ліги чемпіонів 2024/25. 2 жовтня українська команда зіграє з "Аталантою" на "Арені АуфШальке" в німецькому Гельзенкірхені. Початок о 19:45 за Києвом. Фокус проведе онлайн-трансляцію зустрічі "Шахтар" — "Аталанта".

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ "ШАХТАР" — "АТАЛАНТА"

Відео опубліковано на YouTube-каналі "Шахтаря"

Ліга чемпіонів.

Гельзенкірхен, "Арена АуфШальке"

Головний арбітр: Жоау Піньєйру (Португалія), VAR: Тьягу Мартінш (Португалія)

"Шахтар" (Донецьк, Україна) — "Аталанта" (Бергамо, Італія)

1 ГОДИНА ДО МАТЧУ. Шахтар публікує склад на матч Ліги чемпіонів проти Аталанти.

2,5 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. У Гельзенкірхені очікується приїзд італійських ультрас, до речі італійські вболівальники вже "відзначилися" на матчі "Динамо" — "Лаціо". Близько 50 осіб у Гамбурзі, де кияни проводять матчі Ліги чемпіонів, було затримано через те, що в них були заборонені предмети.

Дмитро Різник і Ласіа Траоре відпрацьовують вихід тет-а-тет

3 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. Напередодні, 1 жовтня, футболісти "Шахтаря" провели тренування на полі "АуфШальке". Перші 15 хвилин заняття були відкриті для журналістів, потім підопічні Марино Пушича близько години тренувалися за зачиненими дверима.

Де дивитися "Шахтар" — "Аталанта"

Права на показ прямої трансляції матчу в Україні належать платформі Megogo.

Прогноз букмекерів на матч "Шахтар" Донецьк — "Аталанта" Бергамо

Букмекери вважають італійців очевидним фаворитом протистояння. На перемогу команди з Бергамо можна поставити з коефіцієнтом 1,70. Нічия — 4,00. Перемога "Шахтаря" — 4,80.

Можливі склади команд:

"Шахтар", Донецьк: Дмитро Різник — Юхим Конопля, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Педро Енріке — Артем Бондаренко, Дмитро Криськів, Георгій Судаков — Олександр Зубков, Ласіна Траоре, Невертон

"Аталанта", Бергамо: П'єтро Карнесеккі — Берат Джимшіті, Оділон Коссуну, Сеад Колашинац — Рауль Белланова, Мартен де Роон, Едерсон, Оскар Руджері — Адемола Лукман, Шарль де Кетеларе — Матео Ретегі

"Шахтар" — "Аталанта": історія протистояння

"Аталанта" — "Шахтар", 2019 рік

Команди двічі грали одна з одною в офіційних турнірах — у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. Суперники домоглися виїзних перемог. У першому матчі "гірники" вирвали перемогу в Бергамо, у другому матчі, який проходив у Харкові, були 0:3, і тоді далі пройшли футболісти "Ла Деа".

"Аталанта" — "Шахтар", Бразильський захисник Додо, граючи за "Шахтар", зробив собі ім'я в Європі і згодом перейшов у "Фіорентину" Жуніор Мораес і Мартен де Роон, який все ще грає за "Аталанту" Марлон Соломон Жуніор Мораес "Аталанта" — "Шахтар" "Аталанта" — "Шахтар" "Аталанта" — "Шахтар" "Аталанта" — "Шахтар" "Аталанта" — "Шахтар" "Аталанта" — "Шахтар" "Аталанта" — "Шахтар" "Аталанта" — "Шахтар"

До слова, виїзна перемога над "Аталантою" в сезоні 2019/20 була єдиною для "Шахтаря" в 10 останніх матчах проти італійських клубів.

"Шахтар" — "Аталанта", товариський матч 2015 року

Нагадаємо, що "Шахтар" у стартовому турі Ліги чемпіонів відвіз із Болоньї нульову нічию.

Також повідомлялося, що "Динамо" програло італійському "Лаціо" в першому турі Ліги Європи. У матчі були два вилучення і три голи.