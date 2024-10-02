Составы команд. "Шахтер" – "Аталанта": онлайн-репортаж о матче Лиги чемпионов

Аталанта и Шахтер уже встречались в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2019/2020. В первом матче "горняки" вырвали победу в Италии, во втором, уже в Харькове, были 0:3 — и в плей-офф ЛЧ вышла команда из Бергамо.

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"Шахтер" готовится ко своему второму матчу и первому условно домашнему в сезона Лиги чемпионов 2024/25. 2 октября украинская команда сыграет с "Аталантой" на "Арене АуфШальке" в немецком Гельзенкирхене. Начало в 19:45 по Киеву. Фокус проведет онлайн-трансляцию встречи "Шахтер" – "Аталанта".

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "ШАХТЕР" – "АТАЛАНТА"

Видео опубликовано на YouTube-канале "Шахтера"

Лига чемпионов.

Гельзенкирхен, "Арена АуфШальке"

Главный арбитр: Жоау Пиньейру (Португалия), VAR: Тьягу Мартинш (Португалия)

"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Аталанта" (Бергамо, Италия)

1 ЧАС ДО МАТЧА. Шахтер публикует состав на матч Лиги чемпионов против Аталанты.

2,5 ЧАСА ДО МАТЧА. В Гельзенкирхене ожидается приезд итальянских ультрас, к слову итальянские болельщики уже "отличились" на матче "Динамо" — "Лацио". Около 50 человек в Гамбурге, где киевляне проводят матчи Лиги чемпионов, были задержаны из-за того, что у них были запрещенные предметы.

Дмитрий Ризнык и Ласиа Траоре отрабатывают выход тет-а-тет

3 ЧАСА ДО МАТЧА. Накануне, 1 октября, футболисты "Шахтера" провели тренировку на поле "АуфШальке". Первые 15 минут занятия были открыты для журналистов, затем подопечные Марино Пушича около часа тренировались за закрытыми дверями.

Где смотреть "Шахтер" – "Аталанта"

Права на показ прямой трансляции матча в Украине принадлежат платформе Megogo.

Прогноз букмекеров на матч "Шахтер" Донецк – "Аталанта" Бергамо

Букмекеры считают итальянцев очевидным фаворитом противостояния. На победу команды из Бергамо можно поставить с коэффициентом 1,70. Ничья — 4,00. Победа "Шахтера" — 4,80.

Возможные составы команд:

"Шахтер", Донецк: Дмитрий Ризнык – Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Педро Энрике – Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив, Георгий Судаков – Александр Зубков, Ласина Траоре, Невертон

"Аталанта", Бергамо: Пьетро Карнесекки – Берат Джимшити, Одилон Коссуну, Сеад Колашинац – Рауль Белланова, Мартен де Роон, Эдерсон, Оскар Руджери – Адемола Лукман, Шарль де Кетеларе – Матео Ретеги

"Шахтер" – "Аталанта": история противостояния

"Аталанта" – "Шахтер", 2019 год

Команды дважды играли друг с другом в официальных турнирах — в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Соперники добились выездных побед. В первом матче "горняки" вырвали победу в Бергамо, во втором матче, который проходил в Харькове, были 0:3, и тогда дальше прошли футболисты "Ла Дэа".

"Аталанта" – "Шахтер", Бразильский защитник Додо, играя за "Шахтер", сделал себе имя в Европе и впоследствии перешел в "Фиорентину" Жуниор Мораес и Мартен де Роон, все еще играющий за "Аталанту" Марлон Соломон Жуниор Мораес "Аталанта" – "Шахтер" "Аталанта" – "Шахтер" "Аталанта" – "Шахтер" "Аталанта" – "Шахтер" "Аталанта" – "Шахтер" "Аталанта" – "Шахтер" "Аталанта" – "Шахтер" "Аталанта" – "Шахтер"

К слову, выездная победа над "Аталантой" в сезоне 2019/20 была единственной для "Шахтера" в 10 последних матчах против итальянских клубов.

"Шахтер" – "Аталанта", товарищеский матч 2015 года

Напомним, что "Шахтер" в стартовом туре Лиги чемпионов увез из Болоньи нулевую ничью.

Также сообщалось, что "Динамо" проиграло итальянскому "Лацио" в первом туре Лиги Европы. В матче были два удаления и три гола.