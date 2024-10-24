"Рома" — "Динамо" — 1-0: кияни поступилися в Лізі Європи, Довбик забив із пенальті

Судячи з усього, тренер киян Олександр Шовковський віддав пріоритет матчу проти "Шахтаря" у вихідні та виставив другий склад на матч Ліги Європи.

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У четвер, 24 жовтня, "Динамо" Київ у третьому турі Ліги Європи протистояло "Ромі". Римська команда набрала лише одне очко в попередніх матчах, кияни ж без очок і голів посідають передостаннє місце в турнірній таблиці.

Зустріч відбулася на "Стадіо Олімпіко". Фокус вів текстову онлайн-трансляцію матчу "Рома" — "Динамо". Стартовий свисток пролунав о 19:45 за київським часом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ РОМА — ДИНАМО

Ліга Європи. 3-й тур

Рим, "Стадіо Олімпіко"

Головний арбітр: Сердар Гезюбююк (Нідерланди), VAR: Денніс Гіґлер (Нідерланди)

"Рома" (Рим, Італія) — "Динамо" (Київ, Україна) — 1:0

83. Шомуродов не забиває 100-відсотковий момент після гарної комбінації.

81. Футболіст збірної Узбекистану Елдор Шомуродов закручував м'яч під дальню штангу — неточно. Києву щастить.

76. Знову момент у Динамо. Ванат пробив слабо з меж штрафного майданчика.

75. Можливість забити. Михайленко пробивав головою вже по порожніх воротах — м'яч пройшов поряд зі штангою.

74. Лоренцо Пеллегріні пробивав зі штрафного — в обвід стінки поряд із штангою.

71. Шапаренко віддав розрізну передачу у фланг на Кабаєва, але півзахисник не встиг за м'ячем.

61. Шовковський проводить три заміни, намагаючись змінити перебіг поєдинку. Пішли Рибчинський, Андрієвський та Волошин. Бражко, Шапаренко та Кабаєв вийшли.

57. Пізіллі пробивав по воротах Динамо після пасу Ахеліньо. Денис Попов підставив голову.

"Рома" — "Динамо" — 1-0

53. Заміни: Довбик і Ле Фе пішли, Шомуродов та Крістанте вийшли.

Артем Довбик

49. Артем Довбик міг замикати далеку штангу після кутового, але не влучив по м'ячу.

47. Арбітр міг дати другу жовту Валентину Рубчинському за фол у центрі поля.

Статистика після першого тайму.

Рома — Динамо: статистика после первого тайма

Перерва.

45. Міхавко намагався вивести передачею Волошина на ударну позицію діагоналлю через все поле, але захист "Роми" м'яч перехопив.

44. Пізіллі розігнав контратаку. Захист "Динамо" відбився.

42. "Динамо" забило — рефері зафіксував офсайд. Цьому моменту передував небезпечний удар Герреро, який відбив голкіпер.

33. Найкращий момент у "Динамо". Тимчик пробивав, здавалося, напевно після м'якого закидання Герреро. М'яч пройшов поряд зі штангою.

32. Залевський пробивав після кутового — неточно.

29. Рубчинський пробив неточно після комбінації з лівого флангу.

24. Бальданці обіграв кількох захисників "Динамо" та пробив у дальній кут. М'яч пройшов поряд зі стійкою.

22. Гол!!! Довбик забив із пенальті, призначеного за фол Михавка.

21. Анхеліньо обігрався на фланзі з партнером і віддав на Довбика, удар українського форварда заблокували динамівські захисники.

16. Волошин пройшов флангом, але невдало віддав на Андрієвського.

13. За 13 хвилин особливо небезпечних моментів біля воріт обох команд не було.

5. Комбінація Анхеліо й Ермосо на лівому фланзі ледь не завершилася виходом одного з італійців сам на сам із Бущаном.

Суддя дає стартовий свисток.

5 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Команди виходять на поле.

55 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Команди публікують склади команд.

Склад "Динамо"

Склад "Роми"

1 ГОДИНА ДО МАТЧУ. "Рома" зараз не виблискує, але результати київської команди в єврокубках також не вражають. У таблиці Ліги Європи "Рома" перебуває на 27-му рядку, єдиний представник України — на передостанньому місці, нижче тільки стамбульський "Бешикташ".

Ліга Європи: Рома — Динамо

2 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. Головний тренер киян Олександр Шовковський повідомив, що Ярмоленко, Піхальонок, Себальйос і Шепелєв у Рим не поїдуть.

Можливі склади команд

"Рома": Свілар — Челік, Н'Діка, Бастоні — Абдулхамід, Крістанте, Паредес, Анхеліно — Дібала, Пеллегріні — Довбик.

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Шапаренко, Бражко — Волошин, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Рома — Динамо: склади команд

"Рома" — "Динамо": історія зустрічей

Кияни у своїй історії чотири рази зустрічалися з римською командою. Усі ці матчі — на групових етапах Ліги чемпіонів. У перших двох перемагали кияни: 3:0 і 2:0, у двох інших — "Рома": 4:1 і 2:0.

Нагадаємо, що в другому турі Ліги Європи "Динамо" програло німецькому "Гоффенгайму" з рахунком 0:2.

Також повідомлялося, що "Арсенал" у Лізі Чемпіонів переграв "Шахтар" завдяки курйозному автоголу воротаря Різника, який відбив пенальті.