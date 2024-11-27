Штурм — Жирона: где смотреть матч с участием Виктора Цыганкова и соотношение сил

Официальный сайт УЕФА ставит в состав украинского полузащитника Виктора Цыганкова. Тренер каталонцев Митчел рассчитывает на победу, но отмечает сильные стороны австрийского соперника, который играет в быстрый, вертикальный футбол.

Матч "Штурм" — "Жирона" состоится в среду, 27 ноября, в 19.45 по киевскому времени.

Штурм – Жирона: где смотреть матч

Права на показ Лиги чемпионов в Украине принадлежат официальному бродкастеру — сервису Мегого, который покажет все поединки турнира на своих каналах. Футбол "Штурм" — "Жирона" будет доступен всем платным подписчикам.

Представители официального сайта УЕФА видят в составе украинского вингера Виктора Цыганкова.

Виктор Цыганков в основном составе

Клуб, цвета которого защищает игрок украинской сборной, стал сенсацией в прошлом сезоне Ла Лиги, заняв третье место после "Реала" и "Барселоны" и таким образом гарантировал себе попадание в основную сетку еврокубка.

Штурм — Жирона: прогноз матча

Австрийский клуб пока не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, идет в турнирной таблице без набранных очков за несколько туров. Пропустил шесть и забил один. Вместе с тем во внутреннем первенстве Австрии "Штурм" лидирует с 36 забитыми голами.

Каталонцы, в свою очередь, занимают седьмое место в чемпионате Испании, а в таблице Лиги чемпионов — н 29-й строчке.

Команды в таблице Лиги чемпионов

Тренер каталонцев Митчел на пресс-конференции перед игрой сказал, что команда воплощает свою мечту и будет играть каждую встречу с максимальной самоотдачей.

Наставник, который, как ждали многие, должен был уйти после прошлого сезона в более сильный клуб, не считает игру против австрийской команды решающей, но она очень важная.

"Я думаю только о том, как получить три очка и преимущество от набранного [командой] хода", — сказал он. Соперника он назвал молодой, сильной командой с хорошей физикой.

"Они играют в очень вертикальный футбол, в котором вингерам отводится большая роль", — добавил Митчел.

"Штурм" — "Жирона": ставки на матч

Победу "Штурма" букмекеры оценивают в 3.24. Ставка на ничью — 3.94. Победа "Жироны" — 2.08.

Ключевые исполнители клуба из Примеры вернулись после травм, и даже на выезде каталонская команда наверняка будет доминировать. У австрийцев же немного шансов на успех, но помочь могут домашние трибуны. Гости могут рассчитывать не только на ничью, но и на долгожданную победу. Ставка "Жирона" фора (0) принимается с коэффициентом — 1.54.

Напомним о том, где смотреть матч Лиги чемпионов ПСВ – "Шахтер" и о соотношении сил этих команд.

Также сообщалось, что тренер ПСВ назвал сильные стороны "Шахтера" и отметил, что в Лондоне "горнякам" время от времени даже удавалось прижать "Арсенал" к своим воротам.