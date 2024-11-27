Штурм — Жирона: де дивитися матч за участю Віктора Циганкова та співвідношення сил

Офіційний сайт УЄФА ставить до складу українського півзахисника Віктора Циганкова. Тренер каталонців Мітчел розраховує на перемогу, але відзначає сильні сторони австрійського суперника, який грає у швидкий вертикальний футбол.

Матч "Штурм" — "Жирона" відбудеться в середу, 27 листопада, о 19:45 за київським часом.

Штурм — Жирона: де дивитися матч

Права на показ Ліги чемпіонів в Україні належать офіційному бродкастеру — сервісу Мегого, який покаже всі поєдинки турніру на своїх каналах. Футбол "Штурм" — "Жирона" буде доступний усім платним підписникам.

Представники офіційного сайту УЄФА бачать у складі українського вінгера Віктора Циганкова.

Віктор Циганков в основному складі

Клуб, кольори якого захищає гравець української збірної, став сенсацією в минулому сезоні Ла Ліги, посівши третє місце після "Реала" й "Барселони" і в такий спосіб гарантував собі потрапляння в основну сітку єврокубка.

Штурм — Жирона: прогноз матчу

Австрійський клуб поки що не дотягує до рівня Ліги чемпіонів, ідучи в турнірній таблиці без набраних очок за кілька турів — пропустив шість і забив один. Водночас у внутрішній першості Австрії "Штурм" лідирує із 36 забитими голами.

Каталонці, зі свого боку, посідають сьоме місце в чемпіонаті Іспанії, а в таблиці Ліги чемпіонів — 29-й рядок.

Команди в таблиці Ліги чемпіонів

Тренер каталонців Мітчел на пресконференції перед грою сказав, що команда втілює свою мрію і гратиме кожну зустріч із максимальною самовіддачею. Наставник, який, як багато хто чекав, мав піти після минулого сезону в сильніший клуб, не вважає гру проти австрійської команди вирішальною, але вона дуже важлива.

"Я думаю тільки про те, як отримати три очки та перевагу від набраного [командою] ходу", — сказав він. Суперника він назвав молодою, сильною командою з хорошою фізикою.

"Вони грають у дуже вертикальний футбол, де вінгерам відводиться велика роль", — додав Мітчел.

"Штурм" — "Жирона": ставки на матч

Перемогу "Штурму" букмекери оцінюють у 3.24. Ставка на нічию — 3.94. Перемога "Жирони" — 2.08.

Ключові виконавці клуба із Прімери повернулися після травм, і навіть на виїзді каталонська команда напевно буде домінувати. У австрійців же небагато шансів на успіх, але допомогти можуть домашні трибуни. Гості можуть розраховувати не тільки на нічию, а й на довгоочікувану перемогу. Ставка "Жирона" фора (0) приймається з коефіцієнтом — 1.54.

Нагадаємо про те, де дивитися матч Ліги чемпіонів ПСВ — "Шахтар" і про співвідношення сил цих команд.

Також повідомлялося, що тренер ПСВ назвав сильні сторони "Шахтаря", зазначивши, що в Лондоні "гірникам" час від часу навіть вдавалося притиснути "Арсенал" до своїх воріт.