Футболист забил победный мяч и получил красную карточку: все из-за празднования (видео)

Судья не оценил танец футболиста "Уотфорда" после забитого гола и удалил его с поля. Тренер команды Том Клеверли считает, что удаление его игрока было абсолютно справедливым.

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21-летний игрок английского клуба "Уотфорд" Квадво Баа решил ярко отпраздновать забитый мяч в ворота Портсмута в рамках очередного тура Чемпионшипа. Однако судья не оценил поступок футболиста и удалил его с поля, сообщает издание Daily Star.

Футболист в борьбе против защитника "Портсмута" смог забить победный мяч, а затем подбежал к гостевой трибуне и начал праздновать в стиле танца неудачника, который популярен в онлайн-игре Fortnite. Игрок приставил к голове пальцы в форме буквы L (что означает Loser, то есть неудачник — ред) и начал танцевать.

В ответ фанаты "Портсмута" не оценили эффектного празднования и начали свистеть в адрес игрока. Затем на игрока "Уотфорда" набросились футболисты соперника и требовали от него надлежащего поведения. Однако Баа продолжил танцевать и показывать этот жест.

Судья матча Джеф Элтрингем также не оценил танцевальные навыки игрока и показал ему вторую желтую, которая превратилась в красную. Следующий матч против Кардифф Сити игрок пропустит.

Позже на послематчевой пресс-конференции, тренер "Уотфорда" Том Клеверли прокомментировал поведение своего игрока и заявил, что тот получил красную карточку абсолютно заслуженно.

"Надо признать, что он заслужил это. Мы хотим выигрывать с уважением и достоинством к сопернику. Поэтому я хочу, чтобы мои игроки вели себя соответствующим образом. Поэтому я хочу, чтобы все мои игроки всегда понимали, что они находятся под давлением и вниманием со всех сторон", — заявил господин Клеверли.

Тренер добавил, что Баа точно "хорошо усвоит этот урок" перед тем, как действовать в следующий раз подобным образом. Пока неизвестно, будут ли контрольно-дисциплинарные органы АПЛ принимать решение о наказании Баа за его скандальное празднование.

Напомним, Фокус писал о том, как правнук Муссолини отпраздновал фашистским приветствием свой забитый мяч. Сам футболист говорит, что посвятил его близким и друзьям. В случае доказательства его вины в глорификации фашизма, ему может грозить пожизненная дисквалификация.

Также мы рассказывали, как в Германии футбольного рефери забросали предметами с трибун. Рефери несправедливо выдал красную карточку игроку ФК "Плауэн", и недовольные фанаты клуба настолько агрессивно забрасывали арбитра различными предметами.