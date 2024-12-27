Футболіст забив переможний м'яч та отримав червону картку: все через святкування (відео)

Суддя не оцінив танець футболіста "Вотфорда" після забитого голу та вилучив його з поля. Тренер команди Том Клеверлі вважає, що вилучення його гравця було абсолютно справедливим.

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21-річний гравець англійського клубу "Вотфорд" Квадво Баа вирішив яскраво відсвяткувати забитий м'яч у ворота Портсмута в межах чергового туру Чемпіоншипу. Однак суддя не оцінив вчинку футболіста та вилучив його з поля, повідомляє видання Daily Star.

Футболіст у боротьбі проти захисника "Портсмута" зміг забити переможний м'яч, а потім підбіг до гостьової трибуни та почав святкувати у стилі танцю невдахи, який популярний в онлайн-грі Fortnite. Гравець приставив до голови пальці у формі букви L (що означає Loser, тобто невдаха — ред) і почав танцювати.

У відповідь фанати "Портсмута" не оцінили ефектного святкування і почали свистіти на адресу гравця. Потім на гравця "Вотфорда" накинулися футболісти суперника та вимагали від нього належної поведінки. Однак Баа продовжив танцювати та показувати цей жест.

Суддя матчу Джеф Елтрінгем також не оцінив танцювальні навички гравця і показав йому другу жовту, яка перетворилася на червону. Наступний матч проти Кардифф Сіті гравець пропустить.

Пізніше на післяматчевій пресконференції, тренер "Вотфорда" Том Клеверлі прокоментував поведінку свого гравця і заявив, що той отримав червону картку абсолютно заслужено.

"Треба визнати, що він заслужив це. Ми хочемо вигравати з повагою і гідністю до суперника. Тому я хочу, аби мої гравці поводилися відповідно. Тому я хочу, щоб усі мої гравці завжди розуміли, що вони перебувають під тиском і увагою з усіх боків", — заявив пан Клеверлі.

Тренер додав, що Баа точно "добре засвоїть цей урок" перед тим, як діяти наступного разу подібним способом. Наразі невідомо, чи будуть контрольно-дисциплінарні органи АПЛ ухвалювати рішення щодо покарання Баа за його скандальне святкування.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як правнук Муссоліні відсвяткував фашистським вітанням свій забитий м'яч. Сам футболіст каже, що присвятив його близьким і друзям. У разі доведення його провини у глорифікації фашизму, йому може загрожувати пожиттєва дискваліфікація.

Також ми розповідали, як у Німеччині футбольного рефері закидали предметами з трибун. Рефері несправедливо видав червону картку гравцеві ФК "Плауен", і невдоволені фанати клубу настільки агресивно закидували арбітра різними предметами.