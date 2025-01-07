"Танк против бизнесмена": непобежденный украинский боксер выступит на легендарной арене в Нью-Йорке (фото)

Американский боксер Кейшон Дэвис станет следующим соперником украинского чемпиона. Бой пройдет 14 февраля на легендарной боксерской арене Мэдисон-сквер-гарден.

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Украинский чемпион мира по боксу по версии WBO Денис Беринчик (19-0, 9 нокаутов) проведет свою защиту титула против американского непобежденного боксера Кейшона Дэвиса (12-0, 8 нокаутов). Об этом говорится в пресс-релизе промоутерской компании Top Rank.

В сообщении сказано, что поединок состоится 14 февраля 2024 года в Нью-Йорке, США, на арене Мэдисон-сквер-гарден. Матч между боксерами получил название "Striclty Business" ("Откровенное дело" с английского).

Афиша боя Беринчик — Дэвис (фото: TopRank)

Для украинского боксера это будет первая защита титула чемпиона по версии WBO в легком весе после победы над мексиканцем Даниэлем Наварретте. В то же время для Кейшона Дэвиса это станет первой попыткой завоевать титул чемпиона мира.

Украинский боксер заявил, что советует своему сопернику не "расслабляться в ринге", ведь его будет ждать серьезное испытание.

"Я не собираюсь делать громких заявлений или засыпать оппонента комплиментами. Скажу только одно: не расслабляйся, чувак! Это будет для тебя нелегким боем!" — сказал Беринчик.

Ранее стало известно, что Владимир Кличко прокомментировал возможный бой с Усиком. По словам Владимира Кличко, деньги не являются для него мотивацией. То, что помогает украинскому боксеру двигаться в жизни — это большое эго.

Также сообщалось, что Усик стал боксером 2024 года по версии WBC. В WBC отметили, что "Усик постоянно демонстрирует свои исключительные навыки за пределами Украины, подтверждая свое глобальное влияние на спорт.