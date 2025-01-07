"Танк проти бізнесмена": непереможений український боксер виступить на легендарній арені в Нью-Йорку (фото)

Амерканський боксер Кейшон Девіс стане наступним суперником українського чемпіона. Бій пройде 14 лютого на легендарній боксерській арені Медісон-сквер-гарден.

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Український чемпіон світу з боксу за версією WBO Денис Берінчик (19-0, 9 нокаутів) проведе свій захист титулу проти американського непереможеного боксера Кейшона Девіса (12-0, 8 нокаутів). Про це йдеться у пресрелізі промоутерської компанії TopRank.

В повідомленні сказано, що поєдинок відбудеться 14 лютого 2024 року у Нью-Йорку, США, на арені Медісон-сквер-гарден. Матч між боксерами отримав назву "Striclty Business" ("Відверта справа" з англійської).

Афіша бою Берінчик - Девіс (фото: TopRank)

Для українського боксера це буде першим захист титулу чемпіона за версією WBO у легкій вазі після перемоги над мексиканцем Данієлем Наварретте. Водночас для Кейшона Девіса це стане першою спробою завоювати титул чемпіона світу.

Український боксер заявив, що радить своєму супернику не "розслаблятися у рингу", адже його чекатиме серйозне випробування.

"Я не збираюся робити гучних заяв або засипати опонента компліментами. Скажу тільки одне: не розслабляйся, чувак! Це буде для тебе нелегким боєм!" — сказав Берінчик.

Раніше стало відомо, що Володимир Кличко прокоментував можливий бій з Усиком. За словами Володимира Кличка, гроші не є для нього мотивацією. Те, що допомагає українському боксеру рухатись у житті — це велике его.

Також повідомлялося, що Усик став боксером 2024 року за версією WBC. У WBC зазначили, що "Усик постійно демонструє свої виняткові навички за межами України, підтверджуючи свій глобальний вплив на спорт.