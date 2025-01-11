Сбежал из немецкого концлагеря: умер старейший олимпиец Франции

Гребец Роже Лебраншю родился еще в 1922 году и успел пронести олимпийский огонь перед началом Олимпиады-2024 в Париже.

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Французский гребец Роже Лебраншю, который участвовал в Олимпийских играх-1948, умер на 103-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гребли Франции.

Лебраншю родился в июле 1922 года и был старейшим олимпийцем Франции.

Во время Второй мировой войны Лебраншю отказался участвовать в обязательной трудовой службе и присоединился к движению Сопротивления на юго-востоке Франции. В 1943 году он был арестован и депортирован в концлагерь Бухенвальд.

Во время эвакуации лагеря в 1945 году Лебраншу удалось сбежать. Уже через три года он принял участие в первой послевоенной летней Олимпиаде в Лондоне и финишировал четвертым в командных соревнованиях.

В 1947 и 1948 годах Лебраншю становился чемпионом Франции, занимался греблей до 79 лет.

Перед Играми в Париже 2024 года Лебраншю нес олимпийский огонь во время его прохождения через Мон-Сен-Мишель.

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