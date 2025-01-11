Втік з німецького концтабору: помер найстарший олімпієць Франції

Веслувальник Роже Лебраншю народився ще у 1922 році та встиг пронести олімпійський вогонь перед початком Олімпіади-2024 у Парижі.

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Французький веслувальник Роже Лебраншю, який брав участь в Олімпійських іграх-1948, помер на 103-му році життя. Про це повідомила пресслужба Федерації веслування Франції.

Лебраншю народився у липні 1922 року та був найстарішим олімпійцем Франції.

Під час Другої світової війни Лебраншю відмовився брати участь в обов’язковій трудовій службі і приєднався до руху Опору на південному сході Франції. У 1943 році він був заарештований і депортований до концтабору Бухенвальд.

Під час евакуації табору в 1945 році Лебраншю вдалося втекти. Вже через три роки він взяв участь у першій повоєнній літній Олімпіаді у Лондоні та фінішував четвертим у командних змаганнях.

У 1947 та 1948 роках Лебраншю ставав чемпіоном Франції, займався веслуванням до 79 років.

Перед Іграми в Парижі 2024 року Лебраншю ніс олімпійський вогонь під час його проходження через Мон-Сен-Мішель.

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