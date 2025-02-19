Матчи Украинской Премьер-Лиги можно будет смотреть на медиасервисе MEGOGO: подробности

УПЛ-ТВ создан в феврале 2024 года и транслирует матчи Чемпионата Украинской Премьер-Лиги по футболу.

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В среду, 18 февраля телеканал УПЛ ТВ, который транслирует все матчи Украинской Премьер-Лиги по футболу, появился на медиасервисе MEGOGO. Об этом сообщает пресс-служба Лиги.

Президент УПЛ Евгений Дикий отметил, что партнерство с медиасервисом MEGOGO — это стратегический шаг в развитии телеканала и Лиги.

"Верим, что совместными усилиями даже в очень тяжелые времена сможем двигаться вперед, открывать новые горизонты и, конечно, стать еще ближе к болельщикам. Мы только в начале большого пути, и нас очень радует, что рядом настоящие профессионалы" — добавил он.

По словам Евгения Дикого, от коллаборации с медиасервисом MEGOGO ожидается серьезный прогресс.

В Лиге отметили, что канал будет доступен для всех подписчиков медиасервиса MEGOGO. Найти ее можно будет в разделе "Телевидение".

"Мы рады партнерству и благодарны за сотрудничество, которое позволит нам транслировать качественный украинский спортивный продукт. Сегодня MEGOGO — это медиасервис с широким предложением футбольных трансляций: от УПЛ до европейских топ-чемпионатов, матчей национальных сборных и еврокубков. Мы и в дальнейшем работаем над тем, чтобы наши зрители получали весь лучший футбольный контент в рамках подписки", — добавил соучредитель медиасервиса MEGOGO Владимир Боровик.

"Мы рады объединить усилия с медиасервисом MEGOGO для общей цели — сделать матчи Чемпионата Украины еще более доступными для большой аудитории", — подытожил руководитель УПЛ ТВ Максим Радченко.

В Лиге напомнили, что УПЛ-ТВ — это телеканал, созданный в феврале 2024 года клубами Украинской Премьер-Лиги. Он показывает все матчи Чемпионата УПЛ вживую. Отныне это можно сделать с помощью медиасервиса MEGOGO.

Напомним, в начале января футболиста английской премьер-лиги арестовали на тренировочном поле по подозрению в создании видео сексуального характера без согласия партнерши. Его задержали прямо на тренировке.

Тогда же сообщалось, что Криштиану Роналду намерен подтвердить свой статус самого высокооплачиваемого футболиста в мире, подписав новый контракт с саудовским клубом "Аль-Насром" на сумму 200 млн евро. Он будет зарабатывать 3,8 млн евро в неделю и сможет купить часть акций футбольного клуба.