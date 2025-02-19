Матчі Української Прем'єр-Ліги можна буде дивитись на медіасервісі MEGOGO: подробиці

УПЛ-ТВ створений в лютому 2024 року і транслює матчі Чемпіонату Української Прем'єр-Ліги з футболу.

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У середу, 18 лютого телеканал УПЛ ТБ, який транслює всі матчі Української Прем’єр-Ліги з футболу, з’явився на медіасервісі MEGOGO. Про це повідомляє пресслужба Ліги.

Президент УПЛ Євген Дикий зазначив, що партнерство із медіасервісом MEGOGO — це стратегічний крок у розвитку телеканалу та Ліги.

"Віримо, що спільними зусиллями навіть у дуже важкі часи зможемо рухатися вперед, відкривати нові горизонти і, звичайно, стати ще ближчими до уболівальників. Ми тільки на початку великого шляху, і нас дуже тішить, що поруч справжні професіонали" — додав він.

За словами Євгена Дикого, від колаборації з медіасервісом MEGOGO очікується серйозний прогрес.

В Лізі зазначили, що канал буде доступний для всіх передплатників медіасервісу MEGOGO. Знайти її можна буде в розділі "Телебачення".

"Ми раді партнерству та вдячні за співпрацю, яка дозволить нам транслювати якісний український спортивний продукт. Сьогодні MEGOGO — це медіасервіс з широкою пропозицією футбольних трансляцій: від УПЛ до європейських топ-чемпіонатів, матчів національних збірних та єврокубків. Ми й надалі працюємо над тим, щоб наші глядачі отримували весь найкращий футбольний контент в межах передплати", — додав співзасновник медіасервісу MEGOGO Володимир Боровик.

"Ми раді об’єднати зусилля з медіасервісом MEGOGO задля спільної мети — зробити матчі Чемпіонату України ще більш доступними для великої аудиторії", — підсумував керівник УПЛ ТБ Максим Радченко.

В Лізі нагадали, що УПЛ-ТВ — це телеканал, створений в лютому 2024 року клубами Української Прем’єр-Ліги. Він показує всі матчі Чемпіонату УПЛ наживо. Відтепер це можна зробити за допомогою медіасервісу MEGOGO.

Нагадаємо, на початку січня футболіста англійської прем'єр-ліги заарештували на тренувальному полі за підозрою у створенні відео сексуального характеру без згоди партнерки. Його затримали прямо на тренуванні.

Тоді ж повідомлялось, що Кріштіану Роналду має намір підтвердити свій статус найбільш високооплачуваного футболіста у світі, підписавши новий контракт із саудівським клубом "Аль-Насром" на суму 200 млн євро. Він зароблятиме 3,8 млн євро на тиждень та зможе купити частину акцій футбольного клубу.