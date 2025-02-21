"Аграрный колледж, немного связано с лошадьми": в Украине прошли соревнования по хоббихорсингу (видео)

В будущем в Украине планируют создать федерацию хоббихорсинга. В первых соревнованиях приняли участие 14 студентов.

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17 февраля в Кропивницком прошли соревнования по новому виду спорта — хоббихорсинга. На месте событий побывали журналисты "Суспільне".

Первыми в регионе посоревновались студенты аграрного колледжа. Хоббихорсинг — это вид спорта, который предусматривает элементы художественной, спортивной гимнастики и легкой атлетики. Спортсмены бегают и прыгают, удерживая между ногами палку с лошадиной головой. При этом хоббихорсеры имитируют движения лошади, как в конном спорте.

"Есть такой вид, как выгул — это более спортивная и художественная гимнастика, здесь нет точной оценки, но есть красота и точность выполнения упражнений. Есть вид — прыжки через барьер в высоту. На данном этапе мы будем оценивать красоту", — пояснил судья Алексей Степанчук.

Фото с места событий Фото: Суспільне

По его словам, в планах — создание федерации хоббихорсинга. Тренеров будут отправлять на обучение, чтобы в Кропивницком можно было заниматься новым спортом профессионально.

"Это новый вид спорта, но уже начали проводить чемпионаты мира. Инвентарь, который используется, — это лошадь, он называется хобихорс. Он должен быть от начала до конца 50 сантиметров, и вес его не превышать килограмм. Условия таковы, что при выступлении участник не имеет права крепить его к себе скотчем или веревкой", — рассказал судья.

Преподаватель физического воспитания Виктор Завальный сообщил, что в соревновании приняли участие 14 студентов. Их разделили на две команды. По его словам, участники "не сразу, но согласились" на предложение посоревноваться в хоббихорсинге.

"Во-первых, у нас аграрный колледж, немного связано с лошадьми. Во-вторых, сейчас время сложное, и детям нужно где-то разгрузиться. И нужен эмоциональный всплеск, сделать что-то новенькое", — подчеркнул он.

Фото с места событий Фото: Суспільне

Соревнование состояло из пяти конкурсов: представления, выгула, перевозки, кормления и препятствий с барьерами. Завальный рассказал, что в первую очередь оценивали артистизм. Студент Александр Ермакович поделился, что ему "очень понравилось", ведь парень получил положительные эмоции и повеселился.

"Участвовать было легко, нас подготовили учителя. Последнее — полоса препятствий, она была не легкой. Я хоббихорсингом не интересовалась, но знала, что такое существует", — призналась другая участница Валерия Кияница.

Фото с места событий Фото: Суспільне

По результатам соревнований судья объявил ничью.

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