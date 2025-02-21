"Аграрний коледж, трохи пов'язано з конями": в Україні пройшли змагання з хобіхорсингу (відео)

В майбутньому в Україні планують створити федерацію хобіхорсингу. У перших змаганнях взяли участь 14 студентів.

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17 лютого у Кропивницькому пройшли змагання з нового виду спорту — хобіхорсингу. На місці подій побували журналісти "Суспільного".

Першими у регіоні позмагались студенти аграрного коледжу. Хобіхорсинг — це вид спорту, який передбачає елементи художньої, спортивної гімнастики та легкої атлетики. Спортсмени бігають і стрибають, утримуючи між ногами палицю з кінською головою. При цьому хобіхорсери імітують рухи коня, як у кінному спорті.

"Є такий вид, як вигул — це більш спортивна та художня гімнастика, тут немає точної оцінки, але є краса і точність виконання вправ. Є вид — стрибки через бар’єр у висоту. На даному етапі ми будемо оцінювати красу", — пояснив суддя Олексій Степанчук.

Фото з місця подій Фото: Суспільне

З його слів, у планах — створення федерації хобіхорсингу. Тренерів відправлятимуть на навчання, щоб у Кропивницькому можна було займатись новим спортом професійно.

"Це новий вид спорту, але вже почали проводити чемпіонати світу. Інвентар, який використовується, — це кінь, він називається хобіхорс. Він має бути від початку до кінця 50 сантиметрів, і вага його не перевищувати кілограм. Умови такі, що при виступі учасник не має права кріпити його до себе скотчем чи мотузкою", — розповів суддя.

Викладач фізичного виховання Віктор Завальний повідомив, що в змаганні взяли участь 14 студентів. Їх поділили на дві команди. З його слів, учасники "не одразу, але погодились" на пропозицію позмагатись у хобіхорсингу.

"По-перше, в нас аграрний коледж, трохи пов’язано з конями. По-друге, зараз час складний, і дітям потрібно десь розвантажитись. І потрібен емоційний сплеск, зробити щось новеньке", — наголосив він.

Фото з місця подій Фото: Суспільне

Змагання складалося з п’яти конкурсів: представлення, вигулу, перевезення, годування і перешкод із бар’єрами. Завальний розповів, що в першу чергу оцінювали артистизм. Студент Олександр Єрмакович поділився, що йому "дуже сподобалось", адже хлопець отримав позитивні емоції й повеселився.

"Брати участь було легко, нас підготували вчителі. Останнє — смуга перешкод, вона була не легкою. Я хобіхорсингом не цікавилась, але знала, що таке існує", — зізналась інша учасниця Валерія Кіяниця.

Фото з місця подій Фото: Суспільне

За результатами змагань суддя оголосив нічию.

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