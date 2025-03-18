Боксер Александр Усик защитил диссертацию: в сети требуют отменить результаты

В антиплагиатной инициативе "Дисергейт" раскритиковали боксера из-за нарушения принципов академической добропорядочности и назвали защиту Усиком диссертации "позором украинской науки".

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Чемпион по боксу, украинец Александр Усик защитил диссертацию на тему "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта" в Харьковском национальном университете внутренних дел. Трансляцию защиты работы опубликовали 18 марта.

Оппонентом Усика на защите был заслуженный тренер Украины по кикбоксингу Александр Моргунов.

После выступления аспиранта и научной дискуссии, ему присудили научную степень доктора философии в области "право". Такое решение Ученый совет принял единогласно, отметив, что не имеет замечаний по присуждению боксеру научной степени.

Впрочем, в антиплагиатной инициативе "Диссергейт" выразили недовольство тем, что боксер получил звание доктора философии. Координатор организации Светлана Вовк в своем "Фейсбуке" раскритиковала боксера из-за нарушения принципов академической добропорядочности. Она назвала защиту диссертации "позором украинской науки".

"Господин Усик, зачем имитировать защиту диссертации? Зачем вам нужно обесценивать украинскую науку таким поступком? Вы хотите получить доплату за фейковую степень и приобщиться к фейковым ученым, которые грабят бюджет Украины? Учитывая вашу занятость и расписание тренировок и поединков, очевидно, что вы не имели времени для того, чтобы проводить исследования, писать статьи и диссертацию, участвовать в конференциях", — написала активистка.

Светлана Вовк обратилась в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования с просьбой отменить решение ученого совета из-за академического обмана. Также она обвинила Харьковский национальный университет внутренних дел в имитации аттестационного процесса.

"Считаю, что чемпион, если он достоин всех тех побед, должен отказаться от фейкового диплома и принести извинения обществу. А его научный руководитель, члены спецсовета должны быть отстранены от деятельности", — пишет Вовк.

Напомним, что в 2020 году Александр Усик стал студентом психологического факультета Харьковского национального университета внутренних дел. До этого он уже имел одно высшее образование, которое получил во Львовском государственном университете физической культуры.

12 февраля сообщалось, что Александр Усик готовится завершить боксерскую карьеру. Он проведет еще 2 поединка.