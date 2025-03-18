Боксер Олександр Усик захистив дисертацію: в мережі вимагають скасувати результати

В антиплагіатній ініціативі "Дисергейт" розкритикували боксера через порушення принципів академічної доброчесності і назвали захист Усиком дисертації "ганьбою української науки".

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Чемпіон з боксу, українець Олександр Усик захистив дисертацію на тему "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту" в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Трансляцію захисту роботи опублікували 18 березня.

Опонентом Усика на захисті був заслужений тренер України з кікбоксингу Олександр Моргунов.

Після виступу аспіранта і наукової дискусії, йому присудили науковий ступінь доктора філософії у галузі "право". Таке рішення Вчена рада ухвалила одноголосно, зауваживши, що не має зауважень щодо присудження боксеру наукового ступеня.

Втім, в антиплагіатній ініціативі "Дисергейт" висловили невдоволення тим, що боксер отримав звання доктора філософії. Координаторка організації Світлана Вовк у своєму "Фейсбуку" розкритикувала боксера через порушення принципів академічної доброчесності. Вона назвала захист дисертації "ганьбою української науки".

"Пане Усик, навіщо імітувати захист дисертації? Навіщо вам потрібно знецінювати українську науку таким вчинком? Ви хочете отримати доплату за фейковий ступінь і долучитися до фейкових науковців, які грабують бюджет України? Враховуючи вашу зайнятість та розклад тренувань і поєдинків, очевидно, що ви не мали часу для того, щоб проводити дослідження, писати статті та дисертацію, брати участь у конференціях", – написала активістка.

Світлана Вовк звернулася до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з проханням скасувати рішення вченої ради через академічний обман. Також вона звинуватила Харківський національний університет внутрішніх справ в імітації атестаційного процесу.

"Вважаю, що чемпіон, якщо він гідний всіх тих перемог, повинен відмовитися від фейкового диплому та принести вибачення суспільству. А його науковий керівник, члени спецради повинні бути відсторонені від діяльності", – пише Вовк.

Нагадаємо, що у 2020 році Олександр Усик став студентом психологічного факультету Харківського національного університету внутрішніх справ. До цього він вже мав одну вищу освіту, яку здобув у Львівському державному університеті фізичної культури.

12 лютого повідомлялося, що Олександр Усик готується завершити боксерську кар'єру. Він проведе ще 2 поєдинки.