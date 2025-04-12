"Составили админпротоколы": в полиции назвали причины задержания Александра Алиева в Киеве (фото)

Патрульная полиция Киева сообщила, что причиной задержания экс-футболиста киевского "Динамо" Александра Алиева стало нарушение правил дорожного движения, а также из-за нецензурных высказываний и агрессивного поведения.

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Об этом говорится в сообщении столичных правоохранителей в Facebook.

Полицейские указывают, что патрульные остановили водителя автомобиля Mercedes на бульваре Чоколовском в Соломенском районе столицы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Разъяснение полиции относительно задержания Алиева (скриншот из Facebook)

"Общаясь с патрульными, руководитель и пассажирка нецензурно выражались и агрессивно вели себя. На законное требование полицейских прекратить противоправные действия — не реагировали. Кроме того, у водителя мы обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина категорически отказался и вместе с пассажиркой продолжал нарушать общественный порядок", — говорится в тексте разъяснения патрульной полиции Киева.

Правоохранители указывают, что обоим лицам — водителю и пассажирке сообщили, что их задерживают и доставят в отделение полиции, чтобы составить соответствующие административные протоколы. Однако пассажирка "залезла на служебный автомобиль", чтобы помешать действиям полицейских.

"Обоих граждан мы задержали и доставили в полицейский участок", — указывают правоохранители, добавив, что обоим водителю и пассажирке составили протоколы задержания, мелкое хулиганство, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также появление в общественном месте в пьяном виде и заведомо ложный вызов специальных служб.

В патрульной полиции Киева добавили, что в дальнейшем решение о применении наказания к указанным лицам будет решать суд.

Ранее стало известно, что в столице был задержан экс-футболист "Динамо" Александр Алиев. По данным местных пабликов, бывший полузащитник едва держался на ногах, что дало основания свидетелям подозревать об управлении им автомобиля в нетрезвом виде. Сам Алиев подтвердил, что его действительно задержали правоохранители, однако он категорически отрицал факт управления авто в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось, что экс-футболист планирует делать после завершения войны. По словам бывшего игрока киевского "Динамо", он собирается "долго праздновать победу Украины".