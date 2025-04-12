"Склали адмінпротоколи": в поліції назвали причини затримання Олександра Алієва в Києві (фото)

Патрульна поліція Києва повідомила, що причиною затримання ексфутболіста київського "Динамо" Олександра Алієва стало порушення правил дорожнього руху, а також через нецензурні висловлювання та агресивну поведінку.

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Про це йдеться у повідомленні столичних правоохоронців у Facebook.

Поліцейські вказують, що патрульні зупинили водія автомобіля Mercedes на бульварі Чоколівському в Солом'янському районі столиці за порушення правил дорожнього руху (ПДР).

Роз'яснення поліції щодо затримання Алієва (скриншот з Facebook)

"Спілкуючись з патрульними, керманич та пасажирка нецензурно висловлювалися та агресивно поводилися. На законну вимогу поліцейських припинити протиправні дії — не реагували. Крім того, у водія ми виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився та разом з пасажиркою продовжував порушувати громадський порядок", — йдеться в тексті роз'яснення патрульної поліції Києва.

Правоохоронці вказують, що обом особам — водієві та пасажирці повідомили, що їх затримують та доставлять до відділку поліції, аби скласти відповідні адміністративні протоколи. Однак пасажирка "залізла на службовий автомобіль", аби перешкоди діям поліцейських.

"Обох громадян ми затримали та доставили до поліцейського відділку", — вказують правоохоронці, додавши, що обом водієві та пасажирці склали протоколи затримання, дрібне хуліганство, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, а також поява у громадському місці в п'яному вигляді та завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.

У патрульній поліції Києва додали, що надалі рішення щодо застосування покарання до вказаних осіб буде вирішувати суд.

Раніше стало відомо, що в столиці було затримано ексфутболіста "Динамо" Олександра Алієва. За даними місцевих пабліків, колишній півзахисник ледве тримався на ногах, що дало підстави свідкам підозрювати про керування ним автомобіля напідпитку. Сам Алієв підтвердив, що його дійсно затримали правоохоронці, однак він категорично заперечив факт керування авто в стані алкогольного сп'яніння.

Також повідомлялося, що ексфутболіст планує робити після завершення війни. За словами колишнього гравця київського "Динамо", він збирається "довго святкувати перемогу України".