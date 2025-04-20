Украинец Чепурной стал двукратным призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике

Украинский спортсмен Назар Чепурной завоевал одну золотую и одну серебряную медаль во время предпоследнего этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в 2025 году, который состоялся в столице Катара — Дохе.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

"Назар Чепурной — двукратный призер этапа Кубка мира по спортивной гимнастике!", — говорится в сообщении.

В НОК объяснили, что в течение 16-19 апреля в Катаре проходил предпоследний этап Кубка мира по спортивной гимнастике в 2025 году, по итогам которого украинская медальная копилка пополнилась двумя наградами.

Назар Чепурной получил "золото" в упражнениях на параллельных брусьях (14,166 балла) и стал серебряным призером в опорном прыжке (14,383 балла).

"От золотой медали в опорном прыжке, обладателем которой стал двукратный призер Олимпийских игр в этой дисциплине — представитель Армении Артур Давтян, украинца отделили 0,066 балла", — отметили в НОК.

Там также уточнили, что для Чепурного это пятая и шестая награды соответственно на Кубке мира в этом соревновательном сезоне.

Назар Чепурной Фото: НОК України

Напомним, 18 апреля тяжеловес Агит Кабайел вызвал на бой Александра Усика.

Фокус также писал о том, как УЕФА запретила минуту молчания по погибшим перед игрой по футзалу между Украиной и Румынией.