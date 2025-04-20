Українець Чепурний став дворазовим призером етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики
Український спортсмен Назар Чепурний виборов одну золоту та одну срібну медаль під час передостаннього етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики у 2025 році, який відбувся у столиці Катару — Досі.
Про це повідомила пресслужба Національного олімпійського комітету України.
"Назар Чепурний — дворазовий призер етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики!", — йдеться у повідомленні.
В НОК пояснили, що упродовж 16-19 квітня у Катарі проходив передостанній етап Кубка світу зі спортивної гімнастики у 2025 році, за підсумком якого українська медальна скарбничка поповнилася двома нагородами.
Назар Чепурний здобув "золото" у вправах на паралельних брусах (14,166 бала) та став срібним призером в опорному стрибку (14,383 бала).
"Від золотої медалі в опорному стрибку, володарем якої став дворазовий призер Олімпійських ігор у цій дисципліні — представник Вірменії Артур Давтян, українця відділили 0,066 бала", — наголосили в НОК.
Там також уточнили, що для Чепурного це п'ята та шоста нагороди відповідно на Кубку світу у цьому змагальному сезоні.
Нагадаємо, 18 квітня важковаговик Агіт Кабайєл викликав на бій Олександра Усика.
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