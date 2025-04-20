Победил досрочно: Александр Гвоздик отправил в нокаут американского боксера (фото, видео)

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе, украинец Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) отправил американца Энтони Холлоуэя (9-8-3, 7 КО) в нокаут.

Related video

Об этом сообщает ресурс Х-Спорт.

Поединок между спортсменами, который устроила промоутерская компания Golden Boy Promotions, проходил на Frontwave Arena в американском городе Оушенсайд, штат Калифорния.

Издание отмечает, что с первых минут украинский спортсмен взял инициативу, начав прессинговать противника, работая в быстром темпе, заставляя Холлоуэя отступать и клинчевать.

Во 2-м раунде, после бешеной комбинации, 38-летний харьковчанин отправил Холлоуэя в нокдаун.

Во время поединка Александра Гвоздика и Энтони Холлоуэя

Американец продолжил бой, но вскоре пропустил несколько ударов. И хотя Холлоуэй поднялся на ноги, но рефери остановил бой. Таким образом, в 3-м раунде украинец победил своего соперника техническим нокаутом.

Александр Гвоздик

Боксер-полутяжеловес Александр Гвоздик после потери пояса WBC объявил о завершении карьеры в 2020 году, заявив, что хочет сосредоточиться на бизнесе. Но в 2023 году вернулся на ринг и провел несколько поединков. 15 июня 2024 года он вышел на ринг против Давида Бенавидеса, споря за вакантный титул временного чемпиона WBC, в котором судьи единогласно отдали победу американцу.

Давид Бенавидес и Александр Гвоздик Фото: DAZN

Напомним, временный чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC, немецкий боксер Агит Кабайел заявил о желании встретиться на ринге с объединенным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком. Он заявил, что многие боксеры избегают его и похвастался своим стилем боя — ударами по корпусу, от которых трудно уклониться.

Тем временем сам Усик планирует провести матч-реванш с британцем, чемпионом мира по версии IBF в тяжелом весе Даниэлем Дюбуа. Предварительная дата поединка — 12 июля текущего года.