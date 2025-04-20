Переміг достроково: Олександр Гвоздик відправив у нокаут американського боксера (фото, відео)

Ексчемпіон світу в напівважкій вазі, українець Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) відправив американця Ентоні Голловея (9-8-3, 7 КО) у нокаут.

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Про це повідомляє ресурс Х-Спорт.

Поєдинок між спортсменами, який влаштувала промоутерська компанія Golden Boy Promotions, відбувався на Frontwave Arena в американському місті Оушенсайд, штат Каліфорнія.

Видання зазначає, що від перших хвилин український спортсмен узяв ініціативу, почавши пресингувати супротивника, працюючи у швидкому темпі, змушуючи Голловея відступати та клінчувати.

У 2-му раунді, після шаленої комбінації, 38-річний харків'янин відправив Голловея в нокдаун.

Під час поєдинку Олександра Гвоздика та Ентоні Голловея

Американець продовжив бій, але невдовзі пропустив кілька ударів. І хоча Голловей піднявся на ноги, але рефері зупинив бій. Таким чином, у 3-му раунді українець переміг свого суперника технічним нокаутом.

Олександр Гвоздик

Боксер-напівтяж Олександр Гвоздик після втрати поясу WBC оголосив про завершення кар’єри у 2020 році, заявивши, що хоче зосередитися на бізнесі. Але у 2023 році повернувся на ринг та провів декілька поєдинків. 15 червня 2024 року він вийшов на ринг проти Давіда Бенавідеса, сперечаючись за вакантний титул тимчасового чемпіона WBC, у якому судді одноголосно віддали перемогу американцю.

Давід Бенавідес та Олександр Гвоздик Фото: DAZN

Нагадаємо, тимчасовий чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC, німецький боксер Агіт Кабайєл заявив про бажання зустрітися на рингу з об'єднаним чемпіоном світу з боксу в суперважкій вазі Олександром Усиком. Він заявив, що багато боксерів уникають його і похвалився своїм стилем бою — ударами по корпусу, від яких важко ухилитися.

Тим часом сам Усик планує провести матч-реванш із британцем, чемпіоном світу за версією IBF у важкій вазі Даніелем Дюбуа. Попередня дата поєдинку — 12 липня поточного року.